أبراج يوم الثلاثاء مع سمر عمران

مولوداليوم4/2: مفكر، عاطفي، مثالي، ومن الصعب خداعك، صعوبة باتخاذ القرارات، مرتبط بالموسيقى، الحظ رديف لك، مواهبك أدبية، لطيف بالتعامل مع الناس، حديثك مميز، تحب الحياة وقدراتك مذهلة، لديك قدرة على التواصل ورغبة بادخال عنصر جديد على مجرى حياتك، سنة فيها ارادة صلبة، انجاز تراكمي، الشهر القادم تطوي صفحات من التعب، فرص واحداث جديدة حسابات مالية زيادة بالممتلكات، للبعض مشاريع وتنقل وسفر في شهر الخامس والسادس، للبعض ارتباط، للبعض عودةحب من ماضي.

جهينة نيوز-خاص:

برج الحمل: انتبه من فوضى ومن خيبة امل، كن حريصا على ممتلكاتك وتجنب حسم الامور المصيرية، يوم غير واعد بطيء وطاقته ضعيفة، احتمال يظهر خصام وعدائية في تصرفاتك، لذلك لا تفرض رايك و لا تخالف القانون، تشتد الضغوطات وتشعر بشيء صحي، كن حذرا قدر الامكان من محتاليين والضياع والنسيان.

برج الثور: شيء جديد بانتظارك، لقاء او مصالحة فترة رومنسية وتسارع بالاحداث، يقترب الاصداقاء منك لطلب مساعدة، أمنية تتحقق، يوم مناسب لتسمع اخبار سارة، احتمال مشاركة بحفلة سعيدة نشاطات اجتماعية عنوان نهارك.

برج الجوزاء: يوم للعمل، لا تسمح للقلق بالتاثير على نجاحك، بإمكانك تطوير عملك حتى يتماشى مع متطلباتك اليومية، بإمكانك إقناع الآخرين بوجهة نظرك، امور قلق وتوتر، لكن لا خوف عليك انت مستعد دائما بصورتك الزاهية والواضحة، انتبه لعملك مع غرباء او اطباء، للبعض فرصة عمل جديد.

برج السرطان: نهارك إيجابي ومناسب لإقامة حوار مهم واتخاذ قرار مناسب، تفكيرك في قمة نشاطه تزداد رغبتك بالسفر والاتصالات، تنتظر خبر يسر قلبك، الحظ قريب منك، تنشط مواعيدك زياراتك تشارك بنشاطات مناسب للدراسة ومطالعة وارباح للتجار.

برج الأسد: انفراج، عودة عن خطأ تلطيف اجواء، مصالحات، إعادة ترتيب حسابات، قضايا ونقاشات مالية، استشفائية، تعالج امورك بتقدم تتكيف مع الحقيقة والواقع، تتوصل إلى اتفاق مفيد، انشغالات مالية ومرافقة مريض.

برج العذراء: تركز على العقل والمنطق، تطالك بعض المعاكسات بسبب وجود القمر في برج الحوت، تشعر ببعض الغليان والمواجهة، ابتعد عن المواقف المتطرفة حتى تستطيع تقديم انجازات، مفاوضات مع الطرف الاخر، ابحث عن قاسم مشترك بدل المواجهة.

برج الميزان: نهار متعب وقد تتعرض لعراقيل غير معروفة السبب الرئيسي، قد تكون غير قادر على إنجاز عملك كما تريد، احتمال ان يصيبك كسل، لا تضيع وقتك، نهارك يحمل قرار مهم، انتبه لصحتك، تغيير اكثر من مرة بسبب ظهور مسألة طارئة، اطلب مساعدة تجدها في محيطك وانتبه على صحتك وغذائك.

برج العقرب: تتحسن المعنويات وتقوى ثقتك بنفسك، تفرح لتقارب بالرأي، محاط بالمحبين لتعوض اليومين الماضيين وتوظف طاقاتك، اشياء مثمرة تحصد نجومية، تسمع اخبار جيدة عن اولاد، نهار للتواصل ونجاح يوم مناسب لممارسة نشاط فني، سهرة ولقاء وتعامل مع أطفال وتغيير بالشكل.

برج القوس: أفكارك قوية مترابطة، تفكر بتقديم هدية لأحد أفراد عائلتك، نهارك يتحدث عن امور بيتية عقارية تقوم بتغيير أثاث المنزل او تحسين مزاج تبحث عن امور تخص عائلتك، حاول ان تعمل توافق في العائلة، تاكد من صفاء الاجواء من العتاب واللوم والتردد، شدد على التقارب واذا ظهر الخلاف او اعطال وتصليحات كن هادئا.

برج الجدي: تتحسن امورك تدريجيا حتى تعود الحميمية إلى اجوائك وتتكيف مع المحيط من جيران واخوة، مقابلاتك ناجحة، نهارك حافل بالنشاطات ومناسب لسفرة قصيرة او تنقل، للحب مكانة واضحة عندك، تتقرب من السلطة حسب عمرك، يوم جيد للتفاؤل وانطلاقة جديدة.

برج الدلو: تحرك على صعيد مالي، كن حريصا على الاستماع لرأي الآخرين، قدم بعض التنازلات حتى لا تضر بمصالحك، دقق في التفاصيل معاملاتك، تميل إلى توظيف أموالك، لا تزال الثقة موجودة لتنفيذ عمل متطلب لا يخلو من مكاسب مادية، احتمال عمل إضافي او استرداد دين مبالغ مالية في الطريق الك.

برج الحوت: القمر ببرجك يعطيك قوة ونشاط بكل اتجاهاتك وتلعب دور ايجابي، تحقق الغايات، تزداد حركتك وتكون متأقلما مع اي وضع، سريع بإنجاز أعمالك واعطاء الحلول المنطقية والسليمة، ينطلق اللسان الكثير من المشاعر الدافئة، تقدم صورة صادقة عن نفسك، صحتك أفضل.