تأثير انتقال المريخ إلى الجوزاء مع سمر عمران

جهينة نيوز:

الحمل: بانتقال المريخ إلى الجوزاء تكون مضطربا عالي التوتر، تمتلك طاقة غريزية من العصبية، اعتقاد شديد بالأفكار، يقظ، ذو تصميم جبار، لديك طاقة عقلية كبيرة والفكر التحليلي كبير لديك، أفكارك اندفاعية لكن لا تتسرع مع الاصدقاء والجيران، انشطة تتعلق بالجيران، طاقتك تجعلك مندفع، كن حذرا

الثور: تنفق الكثير من الجهد مقابل ما تحصل عليه من مال وممتلكات، أي الجهد المبذول محصوله قليل، لديك مشكلة بتحكمك بنفسك فيما يتعلق بصرف الأموال، انت متسوق متهور، انت تكره جمع الأموال، يجب عليك أن توفر حتى لو كنت غير محتاج، الأموال تأتي وتذهب حسب حاجتك، تحسن مواهبك وقدراتك، انت تملك مواهب فلا تجعلها خاملة، فترة على صعيد الامور المالية فيها شيء يتعلق بصرف الاموال

الجوزاء: لديك حيوية وطاقة قوية لدرجة انك مندفع جدا كالصاروخ المندفع، انت من النوع الجسور الذي يقفز نفسه بنفسه من التهور، انت من النوع المستقل المحب لتأكيد ذاتك، لا تحب الحلول الوسط، لا وجود للرمادي بحياتك، متلهف تحب انجاز اعمالك بنفسك، احترس من الحوادث بنفسك، انت من النوع المنظم، كن حذر، المريخ ببرجك يزيد بعلاقاتك، تسبب نزاعات بمحيطك، طاقة جنسية عالية جدا

السرطان: ردود فعل عاطفية بشكل قوي جدا، رغبات مكبوحة، جنون العظمة، مشاكل واضطرابات بسبب تشويه السمعة، أعداء سريون، معرض لتهم باطلة، تشعر بالوحدة، طاقتك يجب ان توجهها لفهم معاني الحياة، يزيد عنفك وفظاظتك مع الاخرين، هناك مكائد ودسائس، انضمام لمجموعة جديدة

الأسد: لديك الكثير من الامنيات والاهداف والرغبات، بارع بالقيادة والمشاركة في التجمعات مع الاصدقاء، تضع كامل طاقتك بالصداقة، من المهم إيجاد صداقة صحيحة تبحث عنها دائما، انت من النوع الذي يستفيد من الصداقة مع الاخرين، مخاضرة ومشاركة وتفاعل مع الاخرين، ممايزيد عدوانيتك، احذر على اصدقائك ولا تضرهم

العذراء: تزداد عدوانيتك، انتبه لصحتك وصحة أحد مقرب المريخ بالجوزاء يكون لديك طبيعة طموحة، قدرة تنفيذية وقوة في مجال التنظيم، تنير الطريق للاخرين، انت من النوع الذي يجب ان يكون في المقدمة دائما، تحب المغامرة، تعتمد على نفسك بشكل كبير، تصادم بالعلاقة بينك وبين رئيسك في العمل او احد والديك

الميزان: استقلالي بأفكارك، حماس ديني يجب ان يراقبه احد حتى لا يتحول لتعصب، اراؤه قوية يشعر بالسعادة، لديه رغبة بالسفر، يؤكد على الليبرالية والفلسفة التقدمية، نزاع مع الصهر، اسفار ونزاعات مع الغرباء، مزاج فلسفي وتتحدث عن اراضي غريبة

العقرب: المريخ ببيت ثامنك، لديك حماس ورغبة بالوصول لقلب الاشياء ولتمثيل دور المخبر الذي يفحص الاشياء ويكشف الاسرار، مشاكل مالية من خلال شريكك، فائدة مالية من خلال ميراث او زواج، تتعلم التحكم برغباتك، البيت الثامن هو بيت الجنس، تخيل حجم القوة الجنسية باتحادها معك، اهتمام بالطب والجراحة، تقوم بمجازفات جسدية، قد تفقد عملك، احذر السرعة والحوادث

القوس: عليك معالجة الامور، قد ترغب بشريك نشيط يتمتع بالحيوية يخرج معك لانحاء العالم، شريكك يرغب ان يتحداك ويساعدك لبدء مشروع جديد او قد يتنافس معك، انت بحاجة لشخص احتياطي آخر، لتوجيه الطاقة الى الامور البناءة وليس الامور السلبية، منافسة بينك وبين شريك، تبدو المنافسة مع عالم خارجي، تتمتع بالتحدي والتنافس مع الاخرين، تسيء التعامل مع الناس لترى سوء افعالهم معك، الاصطياد والمطاردة تهم اكثر من النتائج، انتبه شريك الزواج هو شخص متوهج، تلعب دور البطل المغوار، احذر المشاكل مع الشركاء

الجدي: انت مجتهد اكثر، ديناميكي نشيط، مفعم بالنشاط بالعمل، ميل نحو الضيق والضجر، العمال والموظفون يفتقدون هذه الصفات، حرارتك اعلى من المعتاد، لذلك الضجر والملل يصيبك اثناء العمل، تصاب بالتهابات، الحرارة تظهر عليك، مصاب بالتهابات، لا تحمل اشياء ثقيلة بسبب اوجاع الظهر

الدلو: رغبة كبيرة بان تكون مبدع وتنفق طاقة كبيرة بهذا الاتجاه، مغامر ومفكر ومقامر ورياضي، تعمل جذب للجنس الاخر، وهذا يحتاج طاقة كبيرة وجها نحو الرومنسية والمواعيد الغرامية، تهتم بالاطفال، عليك بالحذر بالتعامل مع الاطفال وخاصة العلاقة العاطفية مع اولادك، يزيد عنفك او تغير تصرفاتك

الحوت: لديك رغبة مبكرة بالاستقلالية وامتلاك بيت خاص فيك، توتر وعداء قي بيت العائلة، مطالب كثير من الناس الاقرب اليك، عليك ان تهزم العداء المخفي والمشاكس بداخلك، يجب ان تخفف من عواطفك القوية، اخرج واعمل اي شيء وتخلص من الطاقة الفائضة لديك، نفاذ صبر، متسرع تسبب الاضطرابات، مشاكل مع العائلة او اعطال وتصليحات، حنين للماضي