خام "برنت" يقفز فوق 69 دولارا للمرة الأولى هذا العام

جهينة نيوز:

تجاوزت أسعار خام "برنت"، 69 دولارا للبرميل، للمرة الأولى منذ 13 نوفمبر من عام 2018، وفقا لبيانات تداول البورصات.

وارتفعت في الساعة 17:15 بتوقيت غرينتش العقود الآجلة لشهر يونيو لمزيج النفط "برنت" بنسبة 2.15% ليصل سعر البرميل منه إلى 69.03 دولار للبرميل، وارتفع سعر العقود الآجلة لشهر مايو للنفط الخام WTI بنسبة 2.36% إلى 61.56 دولار للبرميل .

وكانت العوامل الرئيسية وراء ارتفاع أسعار النفط يوم الاثنين هي عودة روح المخاطرة إلى الأسواق، بالإضافة إلى البيانات الأولية عن مستوى الإنتاج من قبل دول أوبك + في شهر مارس المنصرم.

وفقا لمسح أجرته وكالة "رويترز"، فإن الدول المشاركة في صفقة "أوبيك +" خفضت إنتاج النفط في مارس إلى أدنى مستوى منذ 4 سنوات.