مذبحة المسجدين ... ما هو لغز تركيب قفل لباب الطواريء و إقفال الباب ...؟

جهينة نيوز:

كشف عدد من الناجين من مذبحة المسجدين في نيوزيلاند أن قفل إلكتروني جديد كان قد تم تركيبه قبل أيام من المجزرة الارهابية على باب الطواريء, و ذكر الناجون أن باب الطواريء كان مغلق على غير عادة يوم وقوع المذبحة.

و في سياق آخر كشف مستشار النمسا سباستيان كورتس أن هناك إحتمال وجود رابط مالي بين الارهابي منفذ المذبحة في نيوزيلاند و حركة أصحاب الهوية النمساوية و ذكر المستشار النمساوي أن شخص بذات إسم منفذ الهجوم تبرع بمبلغ 1500 يورو لرئيس حركة أصحاب الهوية و بدأت السلطات النمساوية بالتحقيق بإحتمال وجود رابط جنائي بين الارهابي منفذ الهجوم على المسجدين و الحركة النمساوية

وكالات