مذبحة المسجدين ... ما هو لغز تركيب قفل لباب الطواريء و إقفال الباب ...؟

الإثنين, 1 نيسان 2019 الساعة 21:13 | سياسة, عالمي

مذبحة المسجدين ... ما هو لغز تركيب قفل لباب الطواريء و إقفال الباب ...؟

جهينة نيوز:

كشف عدد من الناجين من مذبحة المسجدين في نيوزيلاند أن قفل إلكتروني جديد كان قد تم تركيبه قبل أيام من المجزرة الارهابية على باب الطواريء, و ذكر الناجون أن باب الطواريء كان مغلق على غير عادة يوم وقوع المذبحة.

و في سياق آخر كشف مستشار النمسا سباستيان كورتس أن هناك إحتمال وجود رابط مالي بين الارهابي منفذ المذبحة في نيوزيلاند و حركة أصحاب الهوية النمساوية و ذكر المستشار النمساوي أن شخص بذات إسم منفذ الهجوم تبرع بمبلغ 1500 يورو لرئيس حركة أصحاب الهوية و بدأت السلطات النمساوية بالتحقيق بإحتمال وجود رابط جنائي بين الارهابي منفذ الهجوم على المسجدين و الحركة النمساوية

وكالات


اقرأ المزيد...
أضف تعليق

تصنيفات الأخبار الرئيسية

  1. سياسة
  2. شؤون محلية
  3. مواقف واراء
  4. رياضة
  5. ثقافة وفن
  6. اقتصاد
  7. مجتمع
  8. منوعات
  9. تقارير خاصة
  10. كواليس
  11. اخبار الصحف
  12. منبر جهينة
  13. تكنولوجيا