مقتل قيادي بجبهة النصرة الارهابية بضربة للقوات السورية

جهينة نيوز:

أقرت تنسيقيات الارهابيين بمقتل الارهابي و القيادي في جبهة النصرة الارهابية " محمد عبدالرحمن الراعي" على إثر ضربة للقوات السورية على مواقع الارهابيين في معسكر دير محردة قرب كفرزيتا في ريف حماه الشمالي.

و ذكرت التنسيقيات أن ضربات نفذتها القوات السورية أدت الى مقتل ارهابي و اصابة آخرين دون أن تذكر خسائر الارهابيين الاجانب, و أقرت التنسيقيات في وقت لاحق بمقتل الارهابي محمد عبد الرحمن الراعي برشقة صاروخية على موقع للنصرة في كفرزيتا.

و في ذات السياق ذكرت وكالة سانا أن وحدات من الجيش قضت على مجموعات إرهابية من جبهة النصرة في كفرزيتا بريف حماة الشمالي بينهم القيادي محمد عبد الرحمن الراعي.