مقتل قيادي بجبهة النصرة الارهابية بضربة للقوات السورية

الإثنين, 1 نيسان 2019 الساعة 21:06 | شؤون محلية, أخبار محلية

مقتل قيادي بجبهة النصرة الارهابية بضربة للقوات السورية

جهينة نيوز:

أقرت تنسيقيات الارهابيين بمقتل الارهابي و القيادي في جبهة النصرة الارهابية " محمد عبدالرحمن الراعي" على إثر ضربة للقوات السورية على مواقع الارهابيين في معسكر دير محردة قرب كفرزيتا في ريف حماه الشمالي.

و ذكرت التنسيقيات أن ضربات نفذتها القوات السورية أدت الى مقتل ارهابي و اصابة آخرين دون أن تذكر خسائر الارهابيين الاجانب, و أقرت التنسيقيات في وقت لاحق بمقتل الارهابي محمد عبد الرحمن الراعي برشقة صاروخية على موقع للنصرة في كفرزيتا.

و في ذات السياق ذكرت وكالة سانا أن وحدات من الجيش قضت على مجموعات إرهابية من جبهة النصرة في كفرزيتا بريف حماة الشمالي بينهم القيادي محمد عبد الرحمن الراعي.


أخبار ذات صلة


اقرأ المزيد...
أضف تعليق

تصنيفات الأخبار الرئيسية

  1. سياسة
  2. شؤون محلية
  3. مواقف واراء
  4. رياضة
  5. ثقافة وفن
  6. اقتصاد
  7. مجتمع
  8. منوعات
  9. تقارير خاصة
  10. كواليس
  11. اخبار الصحف
  12. منبر جهينة
  13. تكنولوجيا