الرئاسة الجزائرية: بوتفليقة يعتزم الاستقالة

جهينة نيوز:

أعلنت رئاسة الجمهورية الجزائرية أن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة يعتزم الاستقالة من منصبه قبل نهاية فترة ولايته الحالية المحددة بتاريخ 28 نيسان/أبريل الجاري.

وقالت الرئاسة الجزائرية، في بيان مساء اليوم الاثنين، "بعد تعيينه للحكومة الجديدة يوم 31 آذار/مارس 2019، سيتولى فخامة رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة إصدار قرارات هامة طبقا للأحكام الدستورية قصد ضمان استمرارية سير مؤسسات الدولة أثناء الفترة الانتقالية التي ستنطلق اعتبارا من التاريخ الذي سيقرر فيه استقالته".

وأضافت الرئاسة "ستتم استقالة رئيس الجمهورية قبل نهاية عهدته الانتخابية المحددة في يوم الأحد 28 نيسان/أبريل 2019".

كان الرئيس بوتفليقة كلّف نور الدين بدوي برئاسة حكومة تصريف أعمال في الحادي عشر من آذار/مارس الماضي، فيما أُعلنت أمس الأحد تشكيلة الحكومة المكونة من 27 وزيرا.