الهند تطلق اليوم بنجاح 29 قمراً صناعياً

جهينة نيوز:

أطلقت الهند اليوم 29 قمراً صناعياً جديداً أحدها لأغراض المراقبة إلى المدار المخصص في الفضاء بنجاح.

ونقلت وكالة الأنباء الصينية شينخوا عن المنظمة الهندية لبحوث الفضاء قولها في بيان إن الهند نجحت في إرسال القمر الصناعي إيمستات لأغراض المراقبة إلى المدار القطبي المتزامن مع الشمس و28 قمراً صناعياً لعملاء دوليين على متن الصاروخ الحامل “بي أس أل في سي 45” من مركز ساتيش دافان للفضاء في سريهاريكوتا بولاية أندرا براديش على ساحل خليج البنغال جنوب الهند.

يذكر أن إيمستات هو قمر استخباراتي إلكتروني يزن نحو 436 كيلوغراماً يعود إلى منظمة البحث والتطوير الدفاعية بينما تعود الأقمار الـ 28 الأخرى إلى إسبانيا وسويسرا وليتوانيا والولايات المتحدة.