الوزير النداف يبحث مع سفير روسيا بدمشق تطوير العلاقات الاقتصادية والتبادل التجاري بين البلدين

حهينة نيوز

بحث وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك الدكتور عاطف النداف مع سفير جمهورية روسيا الاتحادية بدمشق ألكسندر يفيموف علاقات التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري القائمة بين البلدين وسبل تطويرها وتوسيعها والارتقاء بها إلى مستوى العلاقات السياسية المتميزة القائمة بين قيادتي البلدين.

وتركز الحديث أيضاً خلال استقبال الوزير النداف للسفير حول أهمية التعريف بالسلع والمنتجات الروسية الغذائية والاستهلاكية وبعض المنتجات الأخرى وحضورها في الأسواق السورية على قاعدة الدعم الذي تقدمه جمهورية روسيا الاتحادية لمواقف ونضال الشعب السوري في مواجهة الإرهاب والإرهابيين.