13 عاماً في السلطة أفقدته عقله ... نتنياهو يقود كيان الاحتلال الى حرب اهلية

جهينة نيوز

قال رئيس حزب "أزرق أبيض" في كيان الاحتلال الإسرائيلي بيني غانتس، إن رئيس وزراء كيان الاحتلال بنيامين نتنياهو فقد عقله بدعمه الخطاب المثير للانقسام الذي يحرض على التوتر، مؤكدا أن كيان العدو بحاجة إلى قيادة جديدة.

وحذر زعيم حزب "أزرق أبيض" بيني غانتس، الأحد، من أن خطاب رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو في الحملة الانتخابية وصل إلى مستويات خطيرة يمكن أن تشعل حربا أهلية.

وجاءت هذه التصريحات بعد يوم من اتهام غانتس لنتنياهو بالتورط في التحريض على العنف الذي أدى إلى اغتيال رئيس وزراء الاحتلال الأسبق إسحاق رابين عام 1995.

وصرح غانتس ونائبه يائير لابيد، بأن "نتنياهو بعد قضائه 13 عاما في السلطة، "فقد عقله" وحان الوقت لتركه مكتب رئاسة الوزراء.

وأضاف رئيس هيئة الأركان الأسبق: "لقد كان نتنياهو شخصا مختلفا، ولكن 13 عاما في السلطة فعلت به هذا.. لقد فقد شيئا كان يمتلكه في السابق وبدلا من غرس الوحدة المدنية، بدأ يتسبب في حرب أهلية، وينبغي علينا أن نكون حذرين من ذلك".

وجاء هذا التحذير مشابها لتوقعات بنشوب عنف إسرائيلي داخلي في الفترة التي سبقت اغتيال رئيس الوزراء إسحاق رابين، ويأتي بعد أن اتهم غانتس ليلة السبت نتنياهو بلعب دور في التحريض الذي أدى إلى الجريمة.