الإرهابيون يعتدون بالقذائف على مدينة محردة بريف حماة الشمالي

جهينة نيوز

اعتدت المجموعات الإرهابية المنتشرة في منطقة خفض التصعيد بالقذائف الصاروخية على مدينة محردة بريف حماة الشمالي الغربي.

و في خرق جديد لاتفاق منطقة خفض التصعيد في إدلب اعتدت المجموعات الإرهابية بعدد من القذائف على الأحياء السكنية في مدينة محردة ما تسبب بأضرار مادية في المنازل والممتلكات والبنى التحتية للمدينة.

و بدورها وحدات الجيش المتمركزة بالريف الشمالي لمدينة حماه ردت على مصادر إطلاق القذائف برمايات دقيقة ما أدى إلى تدمير مرابض ونقاط محصنة للإرهابيين.

وتواصل التنظيمات الارهابية التي ينضوي معظمها تحت زعامة تنظيم جبهة النصرة الإرهابي والمنتشرة في عدد من قرى وبلدات ريف حماة الشمالي وإدلب اعتداءاتها بالقذائف المتنوعة على المناطق الآمنة ونقاط الجيش التي تحميها ما يتسبب بارتقاء شهداء ووقوع جرحى بين المدنيين وأضرار كبيرة في الممتلكات العامة والخاصة.