التايمز: عصابة متورطة بتفجيرات لندن تمول تنظيم القاعدة الإرهابي من أموال مسروقة

جهينة نيوز

كشفت صحيفة التايمز البريطانية عن قيام عصابة بسرقة ملايين الجنيهات من دافعي الضرائب البريطانيين وإرسالها إلى تنظيم القاعدة الإرهابي في افغانستان ودول أخرى لتمويل تدريبات عناصر التنظيم وعملياته الإرهابية.

وأشارت الصحيفة في تحقيق أعده محرر الشؤون الداخلية توم هاربر استنادا لملفات استخبارية إلى أن العصابة المتورطة بتفجيرات لندن عام 2005 أرسلت نحو 80 مليون جنيه إسترليني لإرهابيي القاعدة في باكستان وأفغانستان موضحة أن العصابة اخترقت مؤسسات حكومية على مدار أعوام وقامت بعمليات احتيال مرتبطة بالإعانات وبطاقات الائتمان والرهن العقاري مستهدفة مصارف وأفرادا.

وشهدت بريطانيا عام 2005 اربع هجمات منسقة في ساعة الذروة في ثلاثة قطارات مترو وحافلة في العاصمة البريطانية لندن أوقعت أكثر من خمسين قتيلا و700 جريح تبنتها مجموعة تنتمي إلى تنظيم القاعدة.

كما كشفت الصحيفة عن تلقيها أوامر وقرارات قضائية بحظر الكشف عن هوية أعضاء تلك العصابة.

وتشهد الدول الأوروبية حالة استنفار أمني بعد ارتداد الإرهاب الذي دعمته بعض هذه الدول في سورية إلى أراضيها حيث شهدت العديد من العواصم والمدن الأوروبية في فرنسا وبلجيكا وألمانيا اعتداءات إرهابية أسفرت عن مقتل العشرات وإصابة المئات.