أمطار أغزرها 200مم في حماة والمنخفض الجوي يواصل تأثيره

جهينة نيوز

تميل درجات الحرارة للارتفاع مع بقائها أدنى من معدلاتها بنحو 6 إلى 10 درجات مئوية نتيجة تأثر البلاد بمنخفض جوي مرفق بكتلة هوائية باردة ورطبة يمتد في طبقات الجو كافة فيما هطلت خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية أمطار متفاوتة الغزارة كانت أعلاها 200 مم في وادي العيون بحماة.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها صباح اليوم أن يستمر الجو غائما جزئيا إلى غائم ماطر على فترات وتكون الهطولات غزيرة ومصحوبة بالرعد أحيانا خاصة في المناطق الشمالية الغربية والجزيرة والرياح غربية إلى جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

وبالنسبة ليوم غد يكون الجو غائما جزئيا بشكل عام مع بقاء الفرصة مهيأة لهطل زخات متفرقة من المطر تكون مصحوبة بالرعد أحيانا فوق المناطق الشمالية الغربية والجزيرة كما توالي درجات الحرارة ارتفاعها التدريجي مع بقائها ادنى من معدلاتها بنحو 5 إلى 8 درجات مئوية.

ويتراوح معدل الحرارة لشهر نيسان بين 19 درجة في القنيطرة و26 درجة في دير الزور.

إلى ذلك ذكرت نشرة مشروع الاستمطار الصادرة عن وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي أن نسب الهطل بلغت خلال الساعات الأربع وعشرين الماضية في دمشق وريفها.. في سرغايا 17 مم والحرمون 12 مم والتل 10 مم والزبداني والنبك 3 مم ومضايا وعسال الورد وقطنا 2 مم والقطيفة وميسلون 1 مم.

وفي السويداء كانت في عين العرب 17 مم والسويداء 9 مم وصلخد 6 مم وشهبا 5 مم والصورة الصغيرة 2 مم.

وفي درعا سجلت في بصرى 8 مم وتل شهاب والصنمين 2 مم والمسيفرة ودرعا 1 مم.

وفي القنيطرة.. في حضر 30 مم والقنيطرة 15 مم ونبع الصخر 8 مم.

وفي حمص وصلت في العريضة إلى 22 مم وقلعة الحصن 20 مم ومرمريتا 17 مم وشين 16 مم وتلكلخ 15 مم وحمص 14 مم والمخرم 9 مم والرستن 5 مم والقريتين 3 مم والقصير 2 مم.

وفي حماة سجلت أعلى نسبة هطل في وادي العيون 200 مم وعين حلاقيم 70 مم والرصافة 60 مم ومصياف 45 مم والحميري 31 مم وربعو 30 مم وحر بنفسه 10 مم والسلمية وشطحة وعين الكروم والسقيلبية والكريم 8 مم وكفر زيتا والسعن وعقيربات وافاميا 4 مم ومحردة 3 مم والصبورة وحماة وصوران 2 مم.

وفي طرطوس كانت في الشيخ بدر 100 مم والقدموس 94 مم ودريكيش 69 مم وبانياس 48 مم ومشتى الحلو 31 مم وطرطوس المدينة 24 مم والصفصافة 22 مم وصافيتا 15 مم وحمام واصل 14 مم.

وفي اللاذقية وصلت في كسب إلى 56 مم والقطيلبية 40 مم وبوقا 36 مم ومطار الباسل 29 مم والمزيرعة 26 مم ووادي قنديل 25 مم والبهلولية 20 مم والقرداحة 18 مم واللاذقية 17 مم والحفة 10 مم.

وفي إدلب كانت في ارمناز 16 مم وكفر نبل وخان شيخون وادلب 5 مم واريحا والمعرة 2 مم وسراقب 1 مم.

وفي حلب سجلت في جرابلس 24 مم وعين العرب الشمالية ومنبج والسفيرة 8 مم وعفرين 5 مم وحلب 4 مم ومنشأة الأسد والباب 3 مم.

وفي الرقة وصلت في تل ابيض إلى 20 مم والكرامة 8 مم والمنصورة والسبخة 5 مم وبئر محيسن وعين عيسى 2 مم والرقة وجديدة خابور 1 مم.

وفي الحسكة كانت في هيمو 26 مم والشدادة 21 مم والقحطانية 20 مم ومركدة 19 مم وراس العين 17 مم وتل علو 16 مم وعامودا والجوادية 15 مم وتل براك 14 مم وتل حميس 13 مم والمالكية والزهيرية 12 مم ومبروكة 11 مم وتل بيدر والعريشة 6 مم وام مدفع 5 مم والحسكة وتل تمر 4 مم وابو راسين 2 مم والهول 1 مم.

درجات الحرارة المتوقعة لأيام…

الاثنين الثلاثاء الأربعاء

دمشق 14/6 15/7 18/6

القنيطرة 10/6 12/7 15/6

درعا 14/6 15/7 18/6

السويداء 9/5 11/6 15/5

حمص 15/7 16/8 17/7

حماة 17/8 18/9 19/8

الحسكة 15/7 15/8 16/7

اللاذقية 17/12 18/11 18/12

طرطوس 16/12 17/12 17/12

حلب 14/6 14/7 16/6

ادلب 14/6 14/7 15/6

دير الزور 17/6 17/7 18/6

الرقة 16/5 16/6 5/17