فنزويلا تخفض ساعات العمل

جهينة نيوز

خفضت الحكومة الفنزويلية أمس الأحد عدد ساعات العمل وذلك بعد أن ضرب البلاد انقطاع جديد في التيار الكهربائي.

وصرح وزير الاتصالات الفنزويلي خورخي رودريجيز، بأن العاملين في القطاعين العام والخاص سيتوقفون عن العمل في الساعة الثانية ظهرًا اليوم الاثنين، كما سيتم منح أطفال المدارس يوم عطلة آخر، مؤكدا استمرار العمل على إصلاح تعطل شبكة الكهرباء، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الألمانية (د أ ب).

يذكر أن المواطنين خرجوا إلى شوارع العاصمة كاراكاس، أول أمس السبت، وقرعوا أواني الطهي الفارغة، في احتجاج صاخب، في الوقت الذي عانت فيه البلاد من رابع انقطاع كبير للتيار الكهربائي خلال شهر، وذلك بعد أن تسبب أسوأ انقطاع للتيار الكهربائي في إظلام معظم مناطق البلاد لأكثر من 100 ساعة.

وبررت الحكومة الفنزويلية انقطاع التيار الكهربائي إلى تخريب نفذته الولايات المتحدة، فيما تقول المعارضة إن نقص الاستثمار في الشبكة الوطنية، وسوء الصيانة والفشل في القيام بالإصلاحات؛ باعتبارها عوامل وراء انقطاع التيار الكهربائي.