أسلحة وذخيرة بعضها غربي الصنع من مخلفات الإرهابيين في إنخل بريف درعا

جهينة نيوز

واصلت الجهات المختصة تمشيط المناطق المطهرة من الإرهاب وعثرت على أسلحة وذخائر وأجهزة اتصال من مخلفات الإرهابيين في مدينة انخل بريف درعا الشمالي.

وأفاد مصدر في الجهات المختصة بأنه خلال متابعة أعمال تمشيط القرى المحررة من الإرهاب حفاظا على حياة المدنيين وعودة آمنة لهم إلى قراهم ومنازلهم عثرت الجهات المختصة بالتعاون مع الأهالي على ذخيرة متنوعة ورشاشات وبنادق حربية من مخلفات الإرهابيين في مدينة إنخل.

وأشار المصدر إلى أن المضبوطات شملت رشاشات ثقيلة وقواذف “ار بي جي” وبنادق حربية الية وذخيرة متنوعة بعضها غربي الصنع وأجهزة اتصال وإشارة ومناظير ليلية وأسلحة فردية واقنعة واقية وقطعا نقدية تعود لحقب تاريخية قديمة.

ومنذ تطهيرها من الإرهاب بفضل بطولات وتضحيات الجيش العربي السوري تعمل الجهات المختصة بالتعاون مع وحدات الجيش على تأمين المناطق المحررة من خلال تمشيطها حيث عثرت على كميات كبيرة من الأسلحة والذخيرة بعضها إسرائيلية وأمريكية المنشأ وأدوية وسيارات شحن كبيرة وسيارات إسعاف غربية الصنع ما يعكس حجم الدعم اللوجستي والتسليحي للتنظيمات الارهابية من الدول الداعمة والراعية لإرهابها.