انتقادات حادة لطريقة جديدة في تناول كعك" البيغلز" في نيويورك

جهينة نيوز

انتقد سكّان نيويورك في مواقع التواصل الاجتماعي رجلاً أحضر كعك "البيغلز" لزملائه مقطعة على شكل شرائح الخبز، بحسب موقع "الغارديان" البريطاني.

ونشر أليكس كراوتمان صورة في حسابه عبر "تويتر" للكعك المقطّع، وسمّاها "سرّ سانت لويس". وقال كراوتمان إن "تقطيع الكعك بهذا الشكل يخلق المزيد من الشرائح للجميع ومساحة أكبر لمدّ الجبن الكريمي أو الحمّص".

وكان تشاك شومر زعيم الأقليات في مجلس الشيوخ، وابن مدينة نيويورك، من أبرز المنتقدين. كما صنّف ديرموت شيا رئيس المحققين في مدينة نيويورك المنشور على أنه "جريمة"، قائلاً: "إن ذلك لن يحدث أبداً في نيويورك".