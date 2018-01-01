أبخازيا تفتح سفارتها في سوريا قريبا

جهينة نيوز

أعلن وزير خارجية أبخازيا داور كوفي اليوم الاثنين، أنه سيتم في المستقبل القريب افتتاح سفارة لبلاده في دمشق.

وقال كوفي لوكالة "سبوتنيك": "نحن ندرس هذه المسألة​​​ وأعتقد أن السفارة ستفتح أبوابها في المستقبل القريب".

وأكد الوزير ان أسباب تأخير فتح السفارة، كانت موضوعية وبينها ضرورة حل بعض المسائل التقنية البحتة.

في ديسمبر كانون الاول الماضي صادق برلمان أبخازيا على معاهدة الصداقة بين أبخازيا وسوريا التي أبرمها رئيسا البلدين في 4 سبتمبر 2018 كما صادق البرلمان السوري على المعاهدة المذكورة في أكتوبر تشرين الاول من نفس العام.

ووقع الرئيسان السوري بشار الأسد، والأبخازي راؤول خاجيمبا اتفاقيتين لتشكيل لجنة مشتركة للتعاون في مجال الاقتصاد والتجارة والعلوم والفن والثقافة، وتسهيل وتنمية التعاون التجاري والاقتصادي بين البلدين.

وفي نهاية مايو ايار 2018، اعترفت سوريا أسوة بروسيا بجمهوريتي أبخازيا وأوسيتيا الجنوبية، وأقامت معهما علاقات دبلوماسية، لتكون بذلك أول دولة عربية تعترف بهاتين الدولتين المستقلتين عن جورجيا.