قروض توفير السويداء تتجاوز الـ743 مليون ليرة خلال ثلاثة أشهر

جهينة نيوز

منح مصرف التوفير بالسويداء ومكتبه بمدينة صلخد منذ بداية العام الحالي ولغاية تاريخه 818 قرضا لذوي الدخل المحدود من العاملين بالدولة والمتقاعدين المدنيين وللمهن العلمية بقيمة 743 مليونا و379 ألف ليرة.

وفي تصريح لسانا اليوم أشار مدير المصرف بسام السليم إلى أن القروض الممنوحة توزعت بواقع 712 قرضا عبر مكتب الفرع بقيمة 692 مليونا و514 ألف ليرة و106 قروض عن طريق مكتب صلخد بقيمة 50 مليونا و 865 ألف ليرة.

ولفت السليم إلى التسهيلات المقدمة للحصول على القروض بما يدعم شريحة المستفيدين وإلى الإقبال على عمليات الإيداع بما يخدم غايات الإقراض.