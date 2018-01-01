تراجع أسعار الذهب

جهينة نيوز

تراجعت أسعار الذهب اليوم بعد مؤشرات على تحقيق تقدم في محادثات التجارة الأمريكية الصينية ما هدأ المخاوف من تباطؤ النمو الاقتصادي في العالم.

وذكرت رويترز أن السعر الفوري للذهب انخفض نحو 2ر0 بالمئة إلى 01ر1290 دولاراً للأوقية فيما انخفضت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 3ر0 بالمئة إلى 80ر1294 دولاراً للأوقية.

وارتفعت أسواق الأسهم بعد أن أظهرت البيانات نمو نشاط المصانع الصينية على غير المتوقع للمرة الأولى في أربعة أشهر في آذار الماضي.

وانخفض البلاديوم 1ر0 بالمئة في المعاملات الفورية إلى 86ر1382 دولاراً للأوقية بعد أن انخفض أكثر من 11 بالمئة الأسبوع الماضي.

ونزلت الفضة 2ر0 بالمئة إلى 11ر15 دولاراً للأوقية بينما ارتفع البلاتين 5ر0 بالمئة مسجلاً 47ر849 دولاراً للأوقية.