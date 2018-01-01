مقتل 25 وإصابة مئات في عاصفة رعدية بنيبال

جهينة نيوز

قالت السلطات النيبالية إن 25 شخصا لقوا حتفهم وأصيب نحو 400 آخرون في عاصفة رعدية اجتاحت مناطق بجنوب البلاد في ساعة متأخرة من مساء الأحد.

وذكر رئيس الوزراء شارما أولي في تغريدة على تويتر أن طائرات هليكوبتر تتأهب لبدء عملية إنقاذوإغاثة على الفور.

وقال مسؤول بمنطقة بارا التي اجتاحتها العاصفةإن عدد القتلى قد يرتفع مع محاولة فرق الانقاذ للوصول لعدد كبير من المتضررين.

وتقع بارا على بعد نحو 62 كيلومترا جنوبي كاتمندو العاصمة، وتتاخم ولاية بيهار بشرق الهند.

وتشيع في نيبال العواصف الرعدية خلال الربيع لكن نادرا ما تكون بهذه الشدة التي تؤدي لسقوط قتلى.

وقال ضابط الشرطة سانو رام باتاراي إن السلطات أرسلت فرق انقاذ للقرى المتضررة لكنه أوضح أنها تواجه صعوبات في الوصول للضحايا خلال الليل