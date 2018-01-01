بماذا بررت الاتصالات سبب تأخّر سورية في التّصنيف العالمي لسرعات الإنترنت!؟

الإثنين, 1 نيسان 2019 الساعة 12:25 | شؤون محلية, أخبار محلية

بماذا بررت الاتصالات سبب تأخّر سورية في التّصنيف العالمي لسرعات الإنترنت!؟

جهينة نيوز

أوضحت الشّركة السّوريّة للاتّصالات بأن حصول سورية على مراتب متأخّرة في التّصنيف العالمي لسرعات الإنترنت يعود إلى أن أكثر من 70% من المشتركين السّوريين سرعات بوّاباتهم /512/ و/1/ ميغا، بينما السّرعات العالية مثل /8/ ميغا فإن عدد المشتركين بالخدمة لم يتجاوز ال 1.7 % فقط من العدد الكلّي للمشتركين.

وذكرت الشّركة نقلا عن صفحتها على فيسبوك أنّه تمّ وضع دارة دوليّة جديدة بالخدمة لاستيعاب المشتركين الجدد من خلال البوّابات الجديدة التي تمّ تركيبها، كما تمّ العام الماضي إبرام عقد لزيادة عدد بوّابات الإنترنت بمقدار /150/ ألف بوّابة.

ونوّهت الشّركة إلى أنّه تمّ تركيب /50/ ألف بوّابة في الشّهرين الماضيين، وسيتم البدء بتركيب /35/ ألف بوّابة الأسبوع القادم موزّعة على كافّة المحافظات.


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