صور اثارت الجدل لزعماء عرب غارقين في النوم خلال اجتماع القمة العربية بتونس!

جهينة نيوز

رصدت عدسات الكاميرا بعض الزعماء العرب والشخصيات المشاركة في قمة تونس، أمس الأحد وهم يقاومون النعاس أو حتى غارقون في نومهم والقمة تسير.

وظهر الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، نائما أثناء إلقاء مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيدريكا موغيريني كلمتها.

أما وزير خارجية جزر القمر محمد الأمين، فقد ظهر وهو في سبات عميق أثناء كلمة السبسي الافتتاحية، كما هو واضح في الصور المتداولة.

كما تعرض رئيس الحشد الشعبي في العراق فالح الفياض، لسيل جارف من الانتقادات على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد ظهوره غارقا في نومة وراء الرئيس العراقي برهم صالح أثناء إلقاء الأخير كلمته.

وانتهت أعمال الدورة العادية الـ30 للقمة العربية، يوم أمس الأحد، في العاصمة التونسية، والتي تسلم رئاستها الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز.

وتضمن جدول أعمال القمة نحو 20 مشروعا وملفا، أبرزها الرد على الإعلان الأمريكي بشأن الجولان المحتل رغم غياب سوريا عن القمة، وكذا القضية الفلسطينية، والأوضاع في ليبيا واليمن، ودعم التنمية في السودان، والتدخلات الإيرانية في شؤون الدول العربية.