بالشمع الأحمر.. إغلاق معملين في عدرا وصحنايا!

الإثنين, 1 نيسان 2019 الساعة 11:36 | اقتصاد, محلي

بالشمع الأحمر.. إغلاق معملين في عدرا وصحنايا!

جهينة نيوز

أكد مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بريف دمشق المهندس لؤي السالم ضبط معمل لإنتاج المنظفات ضمن مستودع في منطقة عدرا الصناعية بداخله كمية ١٨٠٠ كغ من المواد الأولية منتهية الصلاحية التي تدخل في صناعة المنظفات.

وأشار إلى أن عناصر المديرية ضبطت أيضاً في منطقة صحنايا معملاً لإنتاج الكونسروة ضمن مستودع وبداخله كمية ٧٠٠ كغ من مادة الفليفلة المطحونة تظهر عليها علامات الفساد (أعفان ورائحة كريهة) يستخدمها المخالف في حشوة الزيتون، حيث تم تنظيم الضبط بحق المخالفين وحجز الكميات المضبوطة من المادة وإغلاق المعملين بالشمع الأحمر. 

 

 


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