فيلم جديد يجمع أحمد حلمي بمنى زكي 

جهينة نيوز

منذ سنوات ينتظر جمهور الثنائي أحمد حلمي ومنى زكي أن يتشاركا في بطولة عمل سواء سينمائي أو تليفزيوني.

ومع تحضير أي منهما لعمل جديد يبدأ الحديث عن أنه العمل المنتظر وأنهما سيتواجدان معا على الشاشة.

يحضر حلمي لفيلم جديد يحمل اسم “خيال مآته” وبدأت أخبار تنتشر عن مشاركة منى زكي في الفيلم في دور صغير أو ضيف شرف.

لكن حلمي نفى هذا الأمر وأكد أن منى لن تتواجد في الفيلم، لكنه في نفس الوقت زف لجمهوره الخبر السار وأعلن أنه يحضر لفيلم آخر تشاركه في بطولته زوجته.

أكد حلمى أن هناك عمل لهما لا زال في مرحلة الكتابة من إخراج طارق العريان، متمنيا أن يخرج إلى النور في أقرب وقت، بحسب تصريحاته.

يشار إلى أن آخر أعمال أحمد حلمي السينمائية كان فيلم “لف ودوران” وشاركه في بطولته دنيا سمير غانم وصابرين وميمي جمال وجميلة عوض وإنعام سالوسة.