قوات الصواريخ الاستراتيجية الروسية تجري مناورات ضخمة بمشاركة 4000 جندي

جهينة نيوز

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن 4 آلاف جندي من قوات الصواريخ الاستراتيجية سيشاركون في مناورات عسكرية شاملة.

وبحسب موقع "زفيزدا" التابع لوزارة الدفاع الروسية، فإن "أكثر من 4 آلاف من قوات الصواريخ الاستراتيجية ونحو 400 عربة سيشاركون في تدريبات شاملة مع تشكيلات بولوغوفسكي للصواريخ في أوائل أبريل/نيسان 2019".

وأضاف الموقع أن "هدف المناورات هو تحقيق أعلى مستويات الاستعداد القتالي، وتنفيذ المهام القتالية بكفاءة ومرونة، والتنسيق بين القوات والتصدي للعدو بالأسلحة عالية الدقة".

وأشارت إلى أن "أطقم مروحيات مي-8، ستقوم بتغطية مناطق تمركز القوات وقيام قيادة القوات الجوية بتنفيذ مهام توصيل الأوامر إلى مراكز قيادة الجيش بوحدة فلاديمير للصواريخ".

وأوضح أن القوات المشاركة ستقوم بأداء المهام القتالية في ظروف المراقبة الإلكترونية النشطة والإجراءات المكثفة للعدو في المناطق التي تتمركز فيها القوات.

وسوف تشمل المناورات أيضا، التدريب على مستوى جديد نوعيا مثل إخفاء أنظمة الصواريخ الأرضية المتنقلة والوحدات الفرعية لقوات الصواريخ الاستراتيجية من ضربات العدو ومواجهة الوسائل الحديثة والمتطورة للهجوم الجوي، وكذلك التحذير والتنبيه من الضربات قبل وقوعها بالاشتراك مع قوات المنطقة الغربية والمركزية.

ودائما ما يؤكد الجيش الروسي على استعداد وجاهزية قوات الصواريخ الاستراتيجية الروسية لصد أي ضربة نووية قد توجه روسيا والرد عليها في الحال.

ويوجد نحو ثلثي الرؤوس النووية التي تملكها روسيا في مواقع قوات الصواريخ الاستراتيجية.