مقتل رئيسة شركة طيران "إس7" الروسية في تحطم طائرة بألمانيا

جهينة نيوز

أعلنت شركة طيران "إس7" الروسية، إن ناتاليا فيليفا رئيسة الشركة لقت حتفها عندما تحطمت طائرة صغيرة خاصة كانت تقلها قرب مدينة فرانكفورت الألمانية اليوم الأحد.

وقالت الشركة في بيان إن الطائرة "إيبك-إل.تي"، ذات المحرك الواحد والمخصصة للرحلات الخاصة، تحطمت لدى هبوطها في مطار إيجلسباتش.

وقال مصدر من خدمة سلامة الطيران الألمانية لوكالة "سبوتنيك"، إن الطائرة ربما تحطمت بسبب فقدان السيطرة أو مشاكل فنية.

وأضاف المصدر: "يمكن التفكير، من الممكن أن الطيار فقد السيطرة على الطائرة أو حدث عطل فني. لا يمكن الأن القول بالتحديد ما كان سبب الحادث"، مؤكداً أن الطيار لم يخبر عن أي عطل ولم يرسل إشارة استغاثة.

وقالت مصادر للوكالة ، إن الطائرة كانت تحمل ثلاثة مواطنين روس، وقد قتلوا جميعاً في الحادث.

وبدورها أكدت شركة "إس7"، وهي ثاني أكبر شركات الطيران فى روسيا بعد "إيروفلوت"، إن السلطات الروسية والدولية ستجرى تحقيقا بشأن تحطم الطائرة وإنه لم تتوافر بعد معلومات بشأن سبب الحادث.

يذكر أن ناتاليا فيليفا كانت تشغل منصب رئيس مجلس إدارة شركة "إس7"، وقد صنفتها مجلة "فوربس" في المرتبة الرابعة لأغنى للنساء الروسيات لعام 2018، حيث تقدر ثروتها بـ 600 مليون دولار.