عقد بقيمة 667 مليون ليرة لتنفيذ بنى تحتية في المدينة الصناعية بالشيخ نجار

جهينة نيوز

أبرمت المدينة الصناعية بالشيخ نجار مع الشركة العامة للمشاريع المائية بحلب عقداً بقيمة 667 مليون ليرة لتنفيذ أعمال بنى تحتية تتضمن تحديد المقاسم الصناعية وتنفيذ شبكات مياه وصرف صحي لتأمين مقاسم جديدة تتراوح مساحاتها بين 1000 متر مربع و 4000 متر مربع لجميع الصناعات وبشكل خاص للصناعات الكيميائية والهندسية.

وأشار المهندس حازم عجان مدير المدينة الصناعية بالشيخ نجار إلى أنه تمت المصادقة على هذا المشروع من قبل اللجنة الاقتصادية في رئاسة مجلس الوزراء ووزارة الإدارة المحلية والبيئة وهو قيد استكمال إجراءات التصديق وفق الأصول القانونية ليتم المباشرة بتنفيذه خلال العام الحالي بتمويل من موازنة المدينة الصناعية وبمدة تنفيذ تقدر بـ 9 أشهر.

وبين عجان أن الحاجة لتوقيع العقد المذكور جاءت نظراً لنفاد مقاسم الفئة الثانية الخاصة بالصناعات الهندسية والكيميائية، ما استدعى إحداث مقاسم جديدة في منطقة التوسع للفئة الثانية والتي تؤمن مساحات لمقاسم بين 1000 متر مربع و 4000 متر مربع وذلك مراعاة لتزايد طلب المستثمرين للاستثمار في المدينة الصناعية، حيث بلغ عدد المقاسم التصميمية فيها 6500 مقسم خصص منها للمستثمرين 3800 مقسم موزعة على ثلاث فئات وتشمل الصناعات النسيجية والغذائية والكيميائية والهندسية.

ولفت إلى أن حجم الاستثمار التراكمي في المدينة الصناعية بلغ 230 مليار ليرة سورية حتى الآن، وأن مؤشرات تنامي الاستثمار في تزايد مستمر، حيث بلغ حجم الاستثمار في عام 2016 /2 مليار ليرة سورية وفي عام 2017 /11 مليار ليرة وفي عام 2018 /17 مليار ليرة.

أما المقاسم المخصصة فبلغ عددها في عام 2016 نحو 16 مقسماً وارتفع في عام 2017 إلى 293 مقسماً ووصل في عام 2018 إلى 230 مقسماً، كما ارتفع عدد رخص البناء الممنوحة في عام 2016 من 3 رخص إلى 106 رخص في عام 2018 فيما ارتفع عدد المنشآت التي دخلت الإنتاج من 50 منشأة في عام 2016 إلى 135 منشأة في عام 2018.