6 مليارات ليرة تداولات الربع الأول لبورصة دمشق.. وقطاع البنوك أولاً بقيمة 5 مليارات!

جهينة نيوز

قال المدير التنفيذي لسوق دمشق للأوراق المالية الدكتور عبد الرزاق قاسم إن أداء السوق خلال الربع الأول من العام الحالي شهد ارتفاعاً بأحجام التداول حيث بلغت 6 ملايين سهم بقيمة 6 مليارات ليرة موزعة على 5280 صفقة، مقارنة مع حجم التداول خلال الربع الأول من العام 2018 والبالغ حوالي 5 ملايين سهم وبقيمة مقدارها 4 مليارات ليرة موزعة على 6433صفقة.

في حين أغلق مؤشر السوق مع نهاية هذا الربع على 6173 نقطة منخفضاً بمقدار - 16 نقطة أي ما نسبته -0.27% عن بداية العام، كما أغلق مؤشر الأسهم القيادية المثقل بالأسهم الحرة DLX في نهاية الربع الأول من العام 2018 على قيمة 1117 مرتفعاً بنسبة وقدرها 11.70%.

وأضاف قاسم في تصريح للثورة أن متوسط حجم التداول بلغ في الجلسة الواحدة خلال الربع الأول من العام الحالي 102 ألف سهم في الجلسة الواحدة، وبمتوسط قيمة تداول 100 مليون ليرة تقريباً في الجلسة الواحدة، مقارنة مع متوسط حجم تداول 94 ألف سهم ومتوسط قيمة تداول 80 مليون ليرة في الجلسة الواحدة خلال الربع الأول من عام 2018.

بالمقابل بلغ عدد جلسات التداول خلال الربع الأول من العام الحالي 60 جلسة مقارنة مع 61 جلسة تداول تمت خلال الربع الأول من عام 2018.

ومن حيث القطاعات، فقد تصدر قطاع (البنوك) المرتبة الأولى بقيمة تداول مقدارها حوالي 5 مليارات ليرة أي ما نسبته 83% من القيمة الإجمالية للتداول خلال الربع الأول من عام 2019، أما الأسهم الأكثر تداولاً من حيث قيم تداولها، فقد تصدرها سهم بنك سورية الدولي الإسلامي بقيمة تداول حوالي 3.2 مليارات ليرة، يليه سهم بنك البركة - سورية بقيمة تداول حوالي مليار ليرة تلاه سهم شركة سيريتل موبايل تيليكوم بقيمة تداول حوالي 865.5 مليون ليرة تقريباً، ثم سهم بنك الشام بقيمة تداول حوالي 303.7 مليون ليرة، ومن ثم سهم بنك قطر الوطني - سورية بقيمة تداول 208.5 مليون ليرة تقريباً.

وذكر أن الربع الأول من العام الحالي شهد إدراج أسهم كل من شركة سيريتل موبايل تيليكوم (SYTEL) وشركة MTN سوريا ،مع إطلاق السوق مؤشراً جديداً وهو مؤشر الأسهم القيادية المثقل بالأسهم الحرة DLX.

هذا وأغلقت جلسة تداول بداية الأسبوع على حجم تداول قدره 129 ألف سهم موزعة على 200 صفقة بقيمة تداولات بلغت 147 مليون ليرة.

بالمقابل ارتفع مؤشر السوق 61 نقطة عن الجلسة الماضية حيث أغلق على قيمة 6173 نقطة وبنسبة تغير موجبة قدرها 1.00%.

وقد تصدر سهم بنك البركة - سورية المقدمة من حيث قيم التداول حيث تم تداول 39 ألف سهم بقيمة تداول 81 مليون ليرة من خلال 81 صفقة ليغلق سهمه على سعر 2087 ليرة مرتفعاً عن سعر إغلاق جلسة التداول السابقة بنسبة 4.85%، ومن ثم جاء سهم بنك سورية الدولي الإسلامي حيث تم تداول 25 ألف سهم بقيمة تداول 22 مليون ليرة من خلال 34 صفقة ليغلق سهمه على سعر 889 ليرة مرتفعاً عن سعر إغلاق جلسة التداول السابقة بنسبة 3.15%، تلاه سهم بنك بيمو السعودي الفرنسي حيث تم تداول 11 ألف سهم بقيمة تداول 12 مليون ليرة من خلال 14 صفقة ليغلق سهمه على سعر 1044 ليرة مرتفعاً عن سعر إغلاق جلسة التداول السابقة بنسبة 0.72%.