طلبات الاستفادة من برنامج دعم وتمكين المسرحين من الخدمة تتجاوز ال 27 الف!

جهينة نيوز

بين لؤي العرنجي المدير العام المكلف للصندوق الوطني للمعونة الاجتماعية أن العدد الكلي للطلبات التي قدمها المسرحون للاستفادة من برنامج دعم وتمكين المسرحين من خدمة العلم للخدمة الإلزامية والاحتياطية من جميع المحافظات لغاية يوم الخميس الثامن والعشرين من شهر آذار سبعة وعشرون ألفاً وتسعة عشر طلباً عبر فروع الصندوق في المحافظات.

وأوضح لصحيفة الثورة أنه يتم العمل في جميع فروع الصندوق في كافة المحافظات لتقديم كافة التسهيلات اللازمة لاستقبال الطلبات المقدمة من المسرحين واتخاذ الإجراءات اللازمة بهذا الشأن لضمان عملية استلام الطلبات بطريقة سلسة ومناسبة لا تسبب أي صعوبات للمسرحين وبهدف تسهيل تقديم الأوراق المطلوبة لتقيدم الطلبات من استمارة وتعهد وشهادة تأدية الخدمة وصورة عن الهوية الشخصية وشهادة تأدية الخدمة ويتم قبول بيان تأدية الخدمة في حال عدم توافر شهادة تأديتها إضافة لقبول بيان قيد مدني في حال عدم وجود بطاقة شخصية.

وأضاف العرنجي أنه يتم جمع الطلبات المقدمة من جميع فروع الصندوق الوطني للمعونة الاجتماعية في الإدارة المركزية للصندوق وترفع للتدقيق في استيفاء الشروط والتعليمات التنفيذية للبرنامج وتعد قوائم اسمية بالمسرحين الذين تنطبق عليهم شروط الاستفادة من البرنامج وبعد التسجيل ترسل القوائم الكترونياً وترفع لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل للمستفيدين من البرنامج حيث يتم تدقيقها لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والسجل العام للعاملين بالدولة ثم ترسل الأوراق إلى وزارة الدفاع ليتم التدقيق في الطلبات المرسلة من حيث شروط سنوات الخدمة للمسرحين وبعدها يتم مراسلة المؤسسة السورية للبريد من أجل أن يتم توزيع مبالغ المكافآت على مكاتبها في المحافظات ومن هناك يستلم المسرح المكافأة بعد اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة من أجل استلام المسرح للمكافأة الشهرية وقيمتها 35 ألف ليرة شهرياً حيث يستفيد المسرح من المكافأة على مدى اثنا عشر شهراً متوالياً بدءاً من أول شهر لاستلام المكافأة وهي غير قابلة للتمديد.

ولفت إلى أن فروع الصندوق الوطني للمعونة الاجتماعية في مختلف المحافظات مستمرة باستلام طلبات الراغبين بالاستفادة من برنامج دعم وتمكين المسرحين من خدمة العلم /الإلزامية والاحتياطية/.

ويستفيد من البرنامج المسرحون من خدمة العلم /الإلزامية والاحتياطية/ بدءاً من تاريخ الخامس عشر من آذار للعام 2011 من غير العاملين في الدولة أو في القطاع الخاص الذين أمضوا خمس سنوات فأكثر في خدمة العلم أو المسرح نتيجة إصابة بالعمليات الحربية ممن لم يخصص بمعاش تقاعدي كامل أو جزئي. علماً أن تقديم طلبات المسرحين للاستفادة من البرنامج بدأت في العاشر من شهر آذار في جميع فروع الصندوق الوطني للمعونة الاجتماعية.

ويذكر أن برنامج دعم وتمكين المسرحين من خدمة العلم يعد غاية في الأهمية حيث جاء ليلبي طموحات المسرحين وتطلعاتهم من أجل السير في الطريق المناسب والمساهمة في العمل والإنتاج ليكون هؤلاء المسرحون أبطالاً في الحياة والعمل كما كانوا أبطالاً في ساحات المعارك والقتال وسجلوا أروع البطولات.