الحزب الحاكم وحزب الشعب الجمهوري المعارض يعلنان الفوز في إسطنبول، وأردوغان يخسر أنقرة

جهينة نيوز:

للمرة الأولى منذ وصول الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى السلطة في بلاده قبل 16 عاما، خسر حزب العدالة والتنمية الانتخابات البلدية التي جرت اليوم، الأحد، في العاصمة أنقرة، فيما تبقى نتيجة التصويت في إسطنبول معلقة.

وحصد مرشح حزب الشعب الجمهوري المعارض في أنقرة منصور ياواش 50.6 من الأصوات مقابل 47.20 لمحمد أوز هسكي مرشح العدالة والتنمية، ليصبح ياواش أول عمدة للعاصمة لا ينتمي لحزب أردوغان منذ نحو ربع قرن، وفقا لإحصاءات وسائل الإعلام المحلية.

وفي المقابل أعلن كل من رئيس الوزراء السابق بن علي يلدريم ومرشح المعارضة أكرم إمام أوغلو فوزه بالانتخابات البلدية في إسطنبول، غير أن النتائج الرسمية لم تعلن بعد.

و أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إن حزب العدالة والتنمية خسر بعض المدن في الانتخابات البلدية وتعهد بأن تركز حكومته من الآن على تنفيذ خطط اقتصادية قوية.

وأضاف أردوغان، بمؤتمر صحفي في إسطنبول، أن الانتخابات القادمة ستُجرى في يونيو عام 2023، وأن تركيا ستنفذ بعناية "برنامجا اقتصاديا قويا" دون أي مساومة بشأن قواعد السوق الحرة

ومن بين النتائج الأخرى البارزة في الانتخابات، فوز مرشحي تحالف المعارضة في أنطاليا وإزمير، بينما فاز الحزب الحاكم في بورصة.