أردوغان يعترف بخسارة حزبه في الانتخابات البلدية

جهينة نيوز:

قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إن حزب العدالة والتنمية خسر بعض المدن في الانتخابات البلدية التي جرت اليوم، الأحد، وتعهد بأن تركز حكومته من الآن على تنفيذ خطط اقتصادية قوية.

وأضاف أردوغان، بمؤتمر صحفي في إسطنبول، أن الانتخابات القادمة ستُجرى في يونيو عام 2023، وأن تركيا ستنفذ بعناية "برنامجا اقتصاديا قويا" دون أي مساومة بشأن قواعد السوق الحرة.

ويتجه حزب المعارضة الرئيسي في تركيا، فيما يبدو، للسيطرة على أنقرة في الانتخابات المحلية، وهزيمة حزب أردوغان الحاكم في العاصمة للمرة الأولى منذ وصول أردوغان للحكم قبل 16 عاما.

من جهته أعلن مرشح حزب الشعب الجمهوري المعارض فوزه في الانتخابات البلدية التركية في استنبول