أبراج يوم الاثنين مع سمر عمران

مولود اليوم4/1: حكيم، قادر على حل المشاكل ولعب دور الوسيط بين المتخاصمين، كتوم لا تبوح بأسرارك لأي شخص، ريادي وقيادي، عصبي احيانا، الأشهر القادمة تتألق وتجني ثمار تعبك، احتمال تتعرض للخيانة في علاقتك مع الاصدقاء وتشعر بالوحدة والعزلة، للبعض وضع خطط للسنوات المقبلة وكسر الروتين بسفر واتصالات واستقبال زوار، للبعض تقدم وترقية.

جهينة نيوز-خاص

برج الحمل: نهارك لا يوجد عائق ولا حدود يوم مناسب للتعاطف مع الأصدقاء وتعلن تضامنك مع الأحبة، نصيحة لا تصمم على معاكسة الظروف، مساء تنخفض نسبة حماستك تضغط على أعصابك تسلح بالابتسامة قد يظهر منافس قوي تعجز عن مواجهته يومين قادمين لايوجد تقدم اصبر وانتبه على صحتك.

برج الثور: نهارك يحمل تجربة صعبة ومعقدة لا تجادل وتختلف مع أحد من محيطك، تحمل المسؤولية على أكمل وجه وحاول تأخذ جميع التدابير لحماية استقرارك لا تعمل بطل جرأة في هذه المواقف تهور، مساء انفراجات وتفاؤل تفرح بوجود الاصدقاء حولك لا تبقى وحيد الأجواء مساعدة حتى تعتمد على دعم من محيطك.

برج الجوزاء: نجاح وارباح و المكاسب بأنواعها تنقل واتصالات بعيدة تطرح مشاريع بجرأة بارع باكتساب الفرص، لكن مساء حافظ على ليونة لتضمن سير الأحداث قد تحدث مشكلة وتنافر لا تجازف بسلامتك والأهم تحمي مصالحك وعلاقاتك مع الغرباء.

برج السرطان: تزداد مسؤولياتك وانشغالاتك خاصة على صعيد دفع فواتير ومستحقات استعد نفسيا وماديا للمصاريف الطارئة، مساء تحصل على فرص وتفكر بسفر تسمع اخبار من مسافات بعيدة تغير مكان اقامتك تستقبل زوار، للبعض تجار تحقق ارباح تجارية.

برج الأسد: تركز على شراكة طباعك متغيرة تجنب النزاعات بأنواعها، لا تترك الشريك يضعف قدراتك ويستغل وضعك، اشتغل على نفسك وامنع حدوث أي مشاكسة، مساء تتحدث بأمور مالية تدرس مشروع وتدقق تفاصيله لا توظف أموالك في مشاريع غامضة راجع حساباتك المالية.

برج العذراء: تراكم وغموض بأعمالك لكن لا تسمح لذلك ان يسبب لك المشاكل، أكد على مواعيدك وأنهي أعمالك حتى تتفادى اي التباس، تأخير محتمل وظروف ضاغطة، مساء تهتم بأمر عاطفي لا تنساق وراء الانفعالات ولا تعطي رأيك تسلح بالقوة واصمد أمام ظروف عزز علاقتك مع الأحبة، للبعض سهرة غير متوقعة ومكافأة.

برج الميزان: نهار إيجابي تعقد جلسات مهمة تتوضح لك بعض من أمورك الخاصة، تشعر بالفرح والانسجام في محيطك وإدارة علاقاتك، مساء يتغير روتينك وتواجه أمور ضاغطة تتشابك واجباتك، عالج وضعك بهدوء وانتبه على صحتك اطلب مساعدة وتنقل وتراكم الأعمال واستقبال زوار.

برج العقرب: تغيرات جذرية على صعيد عائلي تبدو غير مبالي في البداية لكن تشهد تطورات سريعة وتنهي مشاكلك العالقة لا تكن طرف مع أحد، تصلك دعوة مساء مع صديق تهتم بتبادل الدعم بينك وبين الأحبة الحظ لا يتخلى عنك تلعب دور نافذ بمحيطك.

برج القوس: نهار يحملك غزارة بالأفكار وأشياء جميلة لا تضيع الفرص يومك كله تقارب وتفاهم تلمس النجاحات في يديك، مساء تهتم بأمر عائلي اعطال وتصليحات تستقبل زوار وتدور نقاشات حادة حاول تتفادها ولا تحمل مسؤولية أخطائك لأحد مطلوب تكون واقعي.

برج الجدي: واثق من نفسك تجني ربح ومكافأة تدفع بقضايا متراكمة، نظم أمورك المالية ولا تعوض نقص معنوي في صرف الأموال، مساء تفكر بزيارات ولقاءات تسمع أخبار سعيدة تستقبل زوار.

برج الدلو: طاقة ونشاط الك، افتح عيونك من أحد ممكن يعترض طريقك بداية فكرة جديدة، مساء تلتقط فرصة مالية وتبرع في مناقشة الامور المالية الوقت مناسب للسيطرة المالية ومكاسب وهدايا ايجاد اشياء ضائعة.

برج الحوت: تتراجع نسبة أرباحك وحظوظك تشعر بالتذمر، خليك حريص على أوراقك وأغراضك حتى تتمكن من الصمود، مع انتقال القمر إلى برجك تشعر تدريجيا بالانفراج تسمع خبر سعيد يومين قادمين تنطلق و تفتح صفحة جديدة.