رسالة بريئة و رائعه من طفل فلسطيني بالكاد يتقن الكلام الى الحكام العرب في قمة تونس

الأحد, 31 آذار 2019 الساعة 23:41 | سياسة, عربي


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