التونسيون بالتزامن مع القمة .. يرفعون الاعلام السورية و الفلسطينية - صور

الأحد, 31 آذار 2019 الساعة 23:26 | سياسة, عربي

التونسيون بالتزامن مع القمة .. يرفعون الاعلام السورية و الفلسطينية - صور

جهينة نيوز:

بالتزامن مع إنعقاد القمة العربية في تونس خرج آلاف المواطنيين التونسيين رافعين الاعلام السورية و الفلسطينية منددين بالتطبيع و رافعين شعارات تقول أن تحرير فلسطين واجب الأمة , و فلسطين عربية ولا للحلول الاستسلامية.

و يذكر أن القمة العربية تعقد بعد ثاني قرار عدائي من الرئيس الامريكي تجاه العرب وسط إكتفاء النظم العربية بالتنديد دون أن يلوح أي نظام عربي بخفض العلاقات الدبلوماسية مع الامريكي بالحد الادنى, علماً بأن سورية هي الدولة الوحيدة التي لا علاقات سياسية بينها و بين الولايات المتحدة الامريكية.


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