مقتل أحد مقاتلي الاحتلال التركي وإصابة آخر في عفرين

جهينة نيوز:

أقر النظام التركي اليوم بمقتل أحد جنوده وإصابة آخر في عفرين بريف حلب الشمالي.

ونقلت وكالة أسوشيتد برس عن وزارة دفاع النظام التركي قولها: إن “جندياً قتل وأصيب آخر بجروح اثر سقوط قذيفة هاون قرب مدينة عفرين” دون أن تذكر مصدر القذيفة.

يشار إلى أن قوات النظام التركي اجتاحت منطقة عفرين بريف حلب الشمالي في آذار من العام الماضي وعمدت بمشاركة التنظيمات الإرهابية التي تدعمها إلى تهجير عشرات آلاف المدنيين ونهب منازلهم ناهيك عن المجازر بحقهم حيث استشهد وجرح أكثر من 1100 شخص من أبناء المنطقة وتم تدمير البنى التحتية فيها.