الزهرة في الحوت وتأثيره على كافة الابراج مع سمر عمران

جهينة نيوز-خاص

الحمل: حب للعزلة، يتراجع ويبتعد عن المجتمع، يتمتع بالسعادة بشكل سري او خلف الستار، العلاقات السرية ممكنة بحياتك، انغماس بالشراب والجنس والعقاقير المهدئة لايجاد الذات ممكن جدا بحياتك، حس عالي بالعطف ورغبة بمساعدة الاخرين، مخدوع بقصة عاطفية تبدو لك جيدة، اخفاء العلاقات مع الجنس الآخر اي من المتكتمين على هذه العلاقة، من النادر ان تفصح عن احاسيسك العميقة، فائدة في المواضيع الخفية او النفسية، للبعض نشاطات مع مؤسسات جديدة

الثور: انانية وحب للذات، زواج ومال وتحقيق امنيات، انت اجتماعي ولبق، ودود، اصدقاء مخلصين في كل الاوقات يشجعك الاصدقاء بطريقة مؤذية لك ولصحتك، لا تكن من النوع الذي يرضي اصدقاؤه على حساب نفسه، عندك قدرة على جعل الناس يطمئنون إليك، تحب التراث والاعراف والتقاليد والاعمال الجماعية، تسترخي مع اصدقاء مناسبين، بمجال العلاقات والصداقات، زملاء قدماء تراهم، شفاء على صعيد الصحة

الجوزاء: طبعك يصبح مرح ورائع ومحبوب شعبيا، مما يؤدي أنك تستمتع باشياء تهمك وتخصك، انت من النوع الذي يتفاءل بالاشياء الجميلة، الزهرة ببيتك العاشر تعطيك موهبة الصوت الجميل، صوتك يصبح مثير، تقدم حالة مادية جيدة، بحث عن تغيير واهتمام بالبعض، مجال العمل مع المسؤولين، منصب وترقية، لا تنتقد المسؤولين في هذه الفترة

السرطان: حب السفر والاستفادة من هذه الاسفار، تنتقل بعيدا من مكان ولادتك، لكن تمتلك القدرة على النهوض والارتقاء والتفاهم مع الثقافات والحضارات المختلفة منها الاجنبي ومنها الحضارات من غير بلد، الجمال والفن والموسيقى يخص المعاملات القانونية، حب وانجذاب للدين، فلسفة وقانون جديد، ميل للعزلة اهتمام بدور العبادة، سفر بعيد، تدخل اماكن مجهولة او تستقبل زوار من مسافات بعيدة

الاسد: تتمتع بالراحة الجسدية والرفاه، ترث مال وتبحث عن ترف، احيانا تفتقر للالتزام وتميل للكسل، انشغال بالجنس الاخر، تميل لاشباع رغباتك، انت منجذب نحو الامور الغيبية والميتافيزيقية، اهتمام بالسحر او الشعوذة تسديد ديون او تهتم بمصدر مالي او تعوض من بنك، خلاف حول مال

العذراء: ساحر جذاب اجتماعي، علاقتك مع الشريك علاقة سعيدة متلاصقة، ترغب بالسلام والتآلف، مشكلة إذا لم تتوافق مع حاجاتك، زوج فاتن وثري ماديا، تقدر قيمة علاقاتك كثيرا، رغبتك قوية بتحقيق العلاقة الكاملة، واي عيب في العلاقة يسبب لك غلط في التناسق، تبحث عن الشريك، نتائج جميلة بالحياة، للبعض شراكة عاطفة

الميزان: ديبلوماسي ومحبوب من قبل الموظفين والعمال وكل الرفاق، لديك رغبة باحداث افضل شروط عمل حتى تكون مرتاح وسعيد بعملك، هذه الوضعية جيدة نوعا ما طالما أنك تجهد نفسك بالاتغماس بالشهوات والطعام، انتبه من الطعام الغني بالسكريات، تجنب زيادة السكر بالدم والافضل أن تعمل فحص دوري للسكر في الدم، تلعب دور وسيط وقد تحدث خلافات في العمل، زيادة في الوزن والغدد، ومرض بالجهاز الحركي

العقرب: تكون حنون ابداعي وجذاب للجنس الآخر، تكون جذاب في الامور التي تستهويك وتحبها، ربما لديك موهبة في العمل المسرحي او الدرامي او الفن والموسيقا، حظ عاطفي ومالي، فترة جيدة لحب الاطفال او الاستمتاع مع الناس، مولع في الحفلات ويحب السهر

القوس: ترغب بالاشياء الجميلة، بيت جميل فخم إلى حد ما، طبيعة فنية، موهبة للترحيب بالناس، الضيافة بالبيت تعطيك متعة حقيقية، حب عائلة واطفال، الجزء الاخير من حياتك تكون سعيد ومرتاح، استعادة للسكن والعقارات والاقناع بين العائلة من وجهة نظرك،علاقة مميزة مع الاطفال والعائلة وكشف بعض الاسرار

الجدي: ابداع فني في الرسائل والكتابة، تعبر عن نفسك، تحب السفر، تتوافق وترتاح مع بيئتك علاقتك مع الاقرباء والجيران والاخوة سهلة وممتعة، تكره التنافر، تتجنب المواجهات مع محيطك لانك تكره تعقيد الامور، فترة فيها علم جديد واسفار، اتصالات مواصلات دراسة علاقتك مع جيرانك، معلومات تتعلق باحهزة اتصال أو سيارة

الدلو: سياتي المال اليك عند حاجتك اليه فلا تقلق، انت ماهر بصرف المال اسرع من قدوم المال اليك، مواهب طاقات كامنة رائعة، عمل هام بحياتك مادي ومعنوي قدم نفسك للناس ولا تخف من العمل، العمل مهموفي حياتك ماديا ومعنويا، يأتيك المال هذه الفترة من أب او أم او من قبل اقرباء واعلم ان اليد العليا خير من اليد السفلى، إلى العمل، نجاح مادي حاذر على المال من السرقة

الحوت: الزهرة ببيتك، أنت ودود وشخصيتك ساحرة وجذابة كالازهار التي تجذب النحل، تقول ما يحب الناس سماعه ان كان حقيقة او لا، الاشياء التي تاتي اليك طواعية، عليك ان تحترس من تطويع الناس لخدمة مصالحك، تحب الاستمتاع بالرفاهية والجمال، تتصرف كالطفل المدلل وهذا خطر عليك، بوجود الزهرة في برجك تؤثر عليك نفسيا، تعزز العلاقة العاطفية، مكسب مالي ونشاط فني، هي المسؤولة عن انجذاب الطرف الآخر اليك، زيادة بالوزن، جاذبية وحظ عاطفي