إنفلونزا الخيول تصيب حمير السعودية

جهينة نيوز:

شكلت الجهات المعنية في المدينة المنورة، بالمملكة العربية السعودية، لجنة للتحقيق بشأن انتشار ظاهرة نفوق الحمير.

وحققت اللجنة المكونة من فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة وأمانة منطقة المدينة المنورة والشرطة، للوقوف على طريقة دفن الحمير النافقة في وادي ريم — جنوبي المدينة المنورة، بحسب صحيفة "سبق" السعودية.

وأوضحت مصادر، أن نتائج العينات الأولية، كشفت في التشخيص المخبري إصابة الحمير بـ "إنفلونزا الخيل"، مطمئنة أن هذا المرض لا ينتقل إلى الحيوانات الأخرى.

وأكدت المصادر أنه تم إعداد خطط طريقة دفن الحمير النافقة حتى لا ينتشر في الأخرى.

وكانت الجهات المعنية قد باشرت حادثة نفوق عدد من الحمير في وادي ريم — جنوبي المدينة المنورة، وقامت بسحب عينات منها لإرسالها إلى المختبرات المركزية.