العلماء يكشفون المنتجات التي تزيد من إفراز "هرمون الشباب"

جهينة نيوز:

كشف العلماء عن عدد من المنتجات التي تساعد على تنشيط إفراز "هرمون الشباب" الإستروجين، وأن تناولها بانتظام لا يمكن أن يمنع الشيخوخة فحسب، بل يُعيد تنشيط الجسم أيضًا.

ونصح العلماء بتناول بذور الكتان في الصباح على معدة فارغة. حيث تتمتع بخصائص مضادة للأكسدة، كما تساعد بالحد من الالتهابات في الجسم، وفق موقع "dni24".

كما أن البقوليات، مثل العدس والفاصوليا، تساعد على تسريع إنتاج هرمون الاستروجين، ولكن يجب استهلاكها بشكل أقل من مرتين إلى ثلاثة مرات في الأسبوع، كما أن البقوليات تساعد على الوقاية من سرطان الثدي.

كما اعتبروا أن العنب هو مصدر للهرمونات النباتية التي تحسن الصحة، وخاصة عند النساء. بالإضافة إلى أنه يمكن الحصول على الإستروجين النباتي من منتجات الألبان عالية الدسم.

ووفقا لدراسات الحديثة، فإن القهوة والشوكولاته الداكنة تساعد أيضا في الحفاظ على الشباب، حيث تزيد من مستوى الإستروجين عند الاستخدام المنتظم.

سبوتنك