لماذا غادر أمير مشيخة قطر قمة تونس بدون أن يلقي خطابه ...؟

جهينة نيوز:

قالت وسائل إعلام تونسية إن أمير مشيخة قطر تميم بن حمد ال ثاني غادر القمة العربية في تونس قبل إلقاء كلمته في قصر المؤتمرات وتوجه إلى المطار.

وبحسب راديو موزاييك التونسي، فإن الأمير تميم غادر القمة فور انتهاء كلمة الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي والأمين العام لجامعة الدول العربية.

وكانت وكالة "قنا" الرسمية اعلنت ان الشيخ تميم يترأس وفد الدولة للمشاركة في اجتماعات مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في الدورة العادية الثلاثين، في العاصمة تونس بالجمهورية التونسية.

وانطلقت اليوم الأحد في تونس العاصمة اجتماعات الدورة 30 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القادة.