الرئيس عون: القرار الأمريكي حول الجولان السوري يهدد سيادة لبنان على أرضه

جهينة نيوز:

قال الرئيس اللبناني ميشال عون إن جراح النزاعات حفرت عميقا في الوجدان والمجتمعات العربية.

وجدد الرئيس اللبناني رفض بلاده لقرار واشنطن الاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على الجولان قائلا "القرار الأمريكي بشأن الجولان مناقض لميثاق الأمم المتحدة".

وذكر عون "إسرائيل تحتل أراض لبنانية وعلى رأسها تلال كفرشوبا" مؤكدا أن القرار الأمريكي بشأن الجولان يهدد سيادة لبنان على أرضه.

وتابع عون "يقلقنا السعي الإسرائيلي لضرب القرار 191 وإقرار قانون القومية اليهودية وإلغاء حق العودة".

وأضاف، في كلمته أمام مؤتمر القمة العربية في تونس، "لبنان قلق من إصرار المجتمع الدولي على إبقاء النازحين السوريين رغم عجز لبنان عن الاحتمال".

وتابع "يقلقنا الإصرار على ربط عودة النازحين بالحل السياسي، لا بل إعطاء الأولوية للحل السياسي، رغم معرفتنا كلنا بأنه قد يطول".

كما ذكر "في قمة بيروت الاقتصادية دعونا المجتمع الدولي وخصوصا الدول المانحة للاضطلاع بدورها في تحمل أعباء أزمة النزوح وتنفيذ ما تعهدت به من تقديم التمويل للدول المضيفة لتلبية حاجات النازحين ودعم البنى التحتية، وكذلك تقديم المساعدات للنازحين في أوطانهم تحفيزا لهم على العودة".