اخلاء عشرات القرى الايرانية في محافظة قزوين

جهينة نيوز:

اعلن مسؤول في محافظة قزوين غرب العاصمة الايرانية طهران، انه تم اخلاء 84 قرية للحيلولة دون وقوع خسائر بسبب السيول المحتملة عن الامطار الغزيرة.

وقال قائمقام قضاء قزوين، محمد شفيعي، في تصريح نقلته وكالة انباء فارس: ان 84 قرية تضم 427 عائلة تسكن ضفاف الانهر تم اخلائها بسبب فيضان الانهر للحيلولة دون الحاق اضرار بهؤلاء السكان.

واشار الى ان هذه القرى تقع في مناطق طارم سفلى (25 قرية)، ألموت غربي (24 قرية)، ألموت شرقي (24 قرية)، وكوهين (11 قرية)، لافتا الى سكان هذه القرى تم اجلائهم واسكانهم في المساجد والمدارس في مناطق آمنة.

وتابع شفيعي قائلا: ان ستة أنهار تمر عبر قزوين، مما قد يتسبب في وقوع أضرار بالاهالي الذين يعيشون قرب الانهار أو يسيرون الى جانبها، وعلى هذا الاساس تم التنسيق مع بلديات قزوين السبع، مع اتخاذ التدابير اللازمة.

واختتم قائلا: ان هيئة ادارة الازمة في قضاء قزوين تتابع الاوضاع وترصدها على مدار الساعة.