تفاصيل المنخفض الجوي و الهطولات

جهينة نيوز:

توالي درجات الحرارة انخفاضها لتصبح أدنى من معدلاتها بنحو 4 إلى 8 درجات مئوية نتيجة تأثر البلاد بمنخفض جوي يمتد في طبقات الجو كافة مرفق بكتلة هوائية باردة ورطبة .

وتوقعت مديرية الأرصاد الجوية في نشرتها صباح اليوم أن يكون الجو غائما جزئيا إلى غائم ماطر على فترات وتكون الهطولات غزيرة ومصحوبة بالرعد أحيانا وخاصة في المناطق الشمالية الغربية والجزيرة.

وتكون الرياح جنوبية شرقية بين الخفيفة والمعتدلة في المناطق الشمالية والجزيرة وجنوبية غربية معتدلة مع هبات نشطة في باقي المناطق والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج .

غدا يستمر الجو غائما جزئيا بشكل عام مع بقاء الفرصة مهيأة لهطل زخات متفرقة من المطر تكون مصحوبة بالرعد أحيانا فوق المناطق الشمالية الغربية والجزيرة وتميل درجات الحرارة للارتفاع مع بقائها أدنى من معدلاتها بنحو 4 إلى 6 درجات مئوية.

وشهدت محافظات عدة هطولات مطرية خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية سجل أغزرها 56 مم في الباب بمحافظة حلب.

وبينت نشرة مشروع الاستمطار الصادرة عن وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي كميات الأمطار الهاطلة حيث وصلت كميات الامطار الهاطلة في الحرمون بدمشق إلى 43 مم وسرغايا 31 مم والزبداني 28 مم ومضايا 25 مم وقطنا 28 مم والتل 26 مم وقاسيون 18 مم وميسلون 15 مم.

فيما سجلت في محافظة حماة 30 مم في الرصافة وفي وادي العيون 25 مم وفي عين حلاقيم 28 مم ومصياف 22 مم وربعو 12 مم وكل من الحميري والسلمية 9 مم ومحردة 8 مم وصوران 6 مم وفي الكريم بالغاب بلغت كمية الامطار 34 مم وشطحة 15 مم وعين الكروم 22 مم وأفاميا 19 مم والسقيلبية 24 مم.

وفي محافظة القنيطرة بلغت كمية الهطول في حضر نحو 48 مم والقنيطرة 40 مم ونبع الصخر 39 مم وفي صلخد 8 مم بمحافظة السويداء فيما بلغت في كل من عين العرب وشهبا والصورة الصغيرة 7 مم.

وفي محافظة طرطوس وصلت كميات الأمطار الهاطلة في المدينة إلى 17 مم والقدموس والدريكيش إلى 30 مم والشيخ بدر 21 مم ومشتى الحلو 20 مم وحمام واصل 11 مم وبانياس 10 مم والصفصافة 20 مم وصافيتا 24 مم فيما سجلت كميات الهطول في مدينة اللاذقية 8 مم وصلنفة 4 مم وكسب 7 مم وفي المزيرعة 23 مم والقرداحة 29 مم والحفة 25 مم والقطيلبية10 مم ووادي قنديل 32 مم ومطار الباسل 4 مم وبوقا 7 مم والبهلولية 25 مم.

وفي محافظة الحسكة وصلت كميات هطول الأمطار في المالكية إلى 20 مم والزهيرية 21 مم وفي محافظة الرقة بلغت كميات هطول الامطار في المدينة 25 مم وفي عين عيسى 17 مم وفي بئر محيسن 12 مم وفي كل من تل أبيض والسبخة نحو 10 مم.

وفي محافظة حلب بلغت كميات الهطول في المدينة 10 مم وعفرين واعزاز40 مم وجرابلس 31 مم ومنشأة الأسد 30 مم ومنبج 24 مم وعين العرب 24 مم والسفيرة 13 مم.

درجات الحرارة المتوقعة ….

الاحد الاثنين الثلاثاء

دمشق 15/6 17/6 19/7

القنيطرة 11/5 13/5 15/6

درعا 15/6 17/6 19/7

السويداء 13 /5 15/5 17/6

حمص 13/7 15/7 17/8

حماة 15/8 17/8 19/9

الحسكة 16/5 15/5 17/6

اللاذقية 16/11 18/11 20/12

طرطوس 17/12 19/12 21/13

حلب 15/6 14/6 16/7

ادلب 14/6 13/6 15/7

دير الزور 19/6 18/6 20/18

الرقة 18/5 17/5