السيسي: لا مخرج من الصراع العربي "الإسرائيلي" إلا بعودة الجولان الى سوريا وقيام دولة فلسطينية مستقلة

الأحد, 31 آذار 2019 الساعة 17:31 | سياسة, عربي

السيسي: لا مخرج من الصراع العربي

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جهينة نيوز:

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنه لا مخرج نهائي من الصراع العربي الإسرائيلي إلا بحل نهائي شامل يمنح الفلسطينيين دولة مستقلة عاصمتها القدس الشرقية.

وقال السيسي في كلمته أمام القمة العربية الثلاثين المنعقدة في تونس العاصمة: "لا مخرج نهائيا من الصراع العربي الإسرائيلي إلا بحصول الفلسطينيين على حقهم في دولة مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وعودة الجولان لسوريا وتحرير الأراضي العربية".

وأضاف السيسي: "نمد يدنا للسلام العادل مقابل تحرير الأراضي العربية المحتلة".

وقال الرئيس المصري، إن القمة العربية فى تونس تأتى متزامنة مع منعطف خطير ومهم فى تاريخ الأمة العربية بسبب الأزمات المتعددة التى تمر بها البلدان.

وأضاف السيسى، خلال كلمته فى القمة العربية في تونس، أن بعض التحديات التي تواجه بعض البلدان العربية بعضها متراكم، وهو إرث من التحرر الوطني وقيام الجامعة العربية.

وحول الأزمة السورية قال الرئيس المصري إن "المطلوب إرادة سلام لدى الأطراف السورية وموقف عربي حاضن للتسوية السياسية".

 


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