ملك الأردن: موقفنا من هضبة الجولان ثابت وهي "أرض سورية محتلة"!

جهينة نيوز

قال العاهل الأردني عبد الله الثاني إن القضية الفلسطينية تبقى أولوية للدول العربية، مؤكدا أنه يجب اتخاذ قرارات تلبي طموحات وتطلعات الشعوب العربية.

وذكر الملك الأردني، في كلمته أمام مؤتمر القمة العربية المنعقد في تونس، "علينا اتخاذ قرارات تلبي طموحات وتطلعات شعوبنا العربية".

وأضاف "القضية الفلسطينية تبقى أولويتنا كدول عربية ونرفض أي محاولة لتغيير هوية القدس العربية".

وتابع الملك عبد الله "علينا مواجهة التحديات التي تقف أمام العمل العربي المشترك ونتطلع بإيجابية إلى تطور العملية السياسية في العراق ونأمل بتعزيز التعاون".

عن سوريا، قال الملك عبد الله "نريد حلا سياسيا شاملا ينهي الأزمة السورية وموقفنا من هضبة الجولان ثابت وهي أرض سورية محتلة".

وأضاف، خلال قمة تونس، "هناك محاولات دائمة لتدمير نسيجنا العربي، ويجب مواصلة العمل على مكافحة الإرهاب رغم هزيمة داعش".

وتابع "التحديات التي نواجهها كدول عربية عابرة للحدود وخصوصا التدخلات الخارجية".