غوتيريش: نؤكد على أهمية ووحدة الأراضي السورية بما في ذلك الجولان المحتل

جهينة نيوز

أكد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش اليوم الأحد على أهمية وحدة الأراضي السورية بما في ذلك أراضي مرتفعات الجولان السوري المحتل.

وقال غوتيريش في الكلمة الافتتاحية لأعمال الدورة الثلاثية للقمة العربية إن "هناك خطر أزمة إنسانية كبيرة في سوريا".

وأضاف قائلا "نؤكد على أهمية ووحدة الأراضي السورية بما في ذلك الجولان السوري".

كما دعا غوتيريش إلى انتقال ديمقراطي للسلطة في الجزائر، وقال "ادعو إلى عملية انتقال ديمقراطي للسلطة في الجزائر تحقيقا لمصالح الشعب".

وانطلق يوم الجمعة في تونس، اجتماع وزراء الخارجية العرب التحضيري للقمة العربية الثلاثين، بحضور الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط.

ويتابع الاجتماع تحضير مشروع جدول أعمال القمة مشاريع القرارات التي سترفع للقادة العرب في مجلس الجامعة العربية على مستوى القمة المقرر عقده يوم 31 مارس/ آذار الجاري، ومشروع إعلان تونس الذي سيصدر عن القمة.

ويتضمن برنامج عمل الاجتماع مناقشة بنود جدول أعمال القمة ومشاريع القرارات التي أعدها المندوبون الدائمون وكبار المسؤولين، ومشاريع القرارات المرفوعة من المجلس الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الوزاري التحضيري.