رئيس ريال مدريد يحضر لراموس هدية بمناسبة عيد ميلاده

جهينة نيوز

يجهز فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد هدية لقائد الفريق الملكي سيرجيو راموس بمناسبة عيد ميلاده الـ33، الذي احتفل به أمس السبت.

وسينتهي عقد راموس مع الميرنغي صيف عام 2021، وتخطط إدارة النادي لتقديم عقد جديد له يضمن بقاء قائد الفريق حتى عام 2022 في سينتياغو برنابيو، وذلك حسب موقع "ديفنسا سنترال" الإسباني.

وكان راموس قد نشر على حسابه في "إنستغرام" فيديو للاحتفال بعيد ميلاده داخل منزله مع صديقته الإعلامية بيلار روبيو وأطفاله الثلاثة.

وأعلن الثنائي سابقا عن تفاصيل حفل زفافهما المنتظر في شهر يونيو حزيران المقبل، بعد علاقة نشأت بينهما منذ 2012.