سما المصري تنتقد محمد رمضان لظهوره عاريا.. وتوجه رسالة لــ" هاني شاكر"

جهينة نيوز

انتقدت الفنانة سما المصري مواطنها الفنان محمد رمضان وذلك بعد اولى حفلاته الغنائية التي احياها في قاعة المنارة بالقاهرة، وسط حضور جماهيري كبير.

واستغربت سما المصري ان تكون اولى حفلات محمد رمضان في الوقت الذي يتم فيه ايقاف الفنانة شيرين عن الغناء وقالت تعليقا على صورة لمحمد رمضان وشيرين: “ايه القرف دا ؟؟(( دا منظر واحد يغني ودي تتوقف عن الغناء؟؟)) رمضان تاريخه عبده موته وقلب الأسد ومافيا شيرين تاريخها كتييير اوي…فنانه بجد “.

وتابعت سما موجهة كلامها الى هاني شاكر: “بقي يااستاذ هاني شاكر تخلي واحد مش مطرب اصلا ولا تبع النقابه يطلع يغني وهو عريان بالشكل دا وتوقف شيرين عن الغناء ليه يعني؟؟…الدنيا حالها اتقلب؟؟”.

واضافت سما: “شيرين لسانها زالف اه وانا عن نفسي ياما انتقدتها لانها متسرعه في الكلام بس حضرتك لو من الاول كنت حاسبتها ماكانتش كررت الغلط تاني لكن المصالح بتخلص كل حاجه…شيرين ماتقصدش حبس سياسي يااستاذ هاني هي تقصد لو اتكلمت بكلامها الغير مسؤل ولسانها الزالف هتدخل السجن بسبب كثره البلاغات ضدها مش انها هتدخل السجن عشان كلام في السياسه هي ملهاش في السياسه اصلا دي كبيرها تهفلط وخلاص….وحضرتك يااستاذ هاني محترم وياما انتقدت محمد رمضان بسبب اغانيه ليه تسيبه يطلع بالشكل دا لمصلحه مين وترجعوا تقولوا الشباب باظ ليه؟؟اسالوا نفسكم الاول..عليه العوض…واللي هيقل أدبه في التعليق ويقول ماهم سايبينك تتصوري بمزاجك هقوله لا ياروح امك منك له أنا مشطوبه من النقابه من ايام مصطفي قشطه يابا ومابطلعش علي مسرح عريانه ذيه ..طبعا السرسجيه هم اللي هيدافعوا عنه والشمامين…تلامذته طبعا مين اللي هيشهد للعروسه…هعمل للك بلوك ياسرسجي منك له”.