برقية من بوتين للمشاركين في القمة العربية بتونس.. ماذا جاء فيها؟

جهينة نيوز

أرسل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأحد، برقية للمشاركين في القمة العربية في تونس.

وأعلن بوتين خلال برقية ترحيب بالمشاركين في قمة الجامعة العربية، أن "روسيا على استعداد للتعاون مع الدول العربية في جميع المجالات".

وجاء في نص البرقية على الموقع الرسمي للكرملين: "السادة المحترمين رؤساء الدول والحكومات الأعضاء في جامعة الدول العربية! يسعدني أن أرحب بكم بمناسبة افتتاح القمة القادمة لجامعة الدول العربية".

وأضاف بوتين: "أن روسيا مستعدة لبناء شراكات مع دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في جميع المجالات".

المصدر:سبوتنيك