هدف ميسي امام إسبانيول يثير الجدل!

جهينة نيوز

واصل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي ممارسة هوايته في تسجيل الأهداف، وحسم "ديربي" كتالونيا لصالح برشلونة أمام جاره إسبانيول (2-0) أمس السبت، ضمن الجولة 29 من الدوري الإسباني.

وافتتح الساحر ليونيل ميسي التسجيل للبلوغرانا في الدقيقة 71، بهدف سجله من ضربة حرة مباشرة.

وأثار هذا الهدف الجدل فقد احتستبه الكثير من وسائل الإعلام الرياضية للبرغوث الأرجنتيني، بينما احتسبته أخرى هدفا عكسيا جاء بـ "نيران صديقة"، وذلك لأن لاعب إسبانيول، فيكتور سانشيز ماتا غير من مسار الكرة بشكل واضح، وربما تصدى لها الحارس لولا ذلك.

ولكن الساحر ميسي عاد وسجل بنفسه الهدف الثاني لبرشلونة بتسديدة رائعة من داخل منطقة الجزاء، لم تدع مجالا للشك في الدقيقة الأخيرة من زمن اللقاء.

ويتربع ليونيل ميسي على عرش صدارة هدافي الليغا، برصيد 31 هدفا، مبتعدا بفارق 13 هدفا عن أقرب مطارديه، زميله المهاجم الأوروغوياني لويس سواريز.

كما أصبح برشلونة قاب قوسين أو أدنى من احتفاظه باللقب، حيث يتربع على عرش صدارة الدوري، برصيد 69 نقطة، وبفارق 10 نقاط عن أتلتيكو مدريد، الذي اكتسح ضيفه ديبورتيفو ألافيس برباعية.

المصدر: RT