جانيت جاكسون رسمياً في متحف "روك أند رول هول أوف فايم"

جهينة نيوز

دخلت كوكبة من النجوم، من بينهم فرقتا "ذي كيور" و"راديوهيد" البريطانيتان ونجمة البوب جانيت جاكسون، رسمياً متحف "روك أند رول هول أوف فايم" خلال حفلة أقيمت الجمعة للمناسبة في نيويورك.

أما أسطورة موسيقى فولك روك ستيفي نيكس فقد أصبحت أول امرأة تدخل مرتين هذا الصرح الكبير للروك أند رول والموسيقى الشعبية في مدينة كليفلاند في ولاية أوهايو، بعدما نالت هذا الامتياز سابقاً كإحدى أعضاء فرقة "فليتوود ماك".

وأقيمت حفلة للمناسبة في مركز "باركليز سنتر" في نيويورك احتفالاً بدفعة 2019 من الأسماء الوافدة إلى هذا المحفل الموسيقي البارز الذي لا يقبل سوى الفنانين الذين سجلوا ألبومهم الأول منذ 25 سنة على الأقل.

وكان قد أعلن عن قائمة المنضمين السبعة الجدد في كانون الأول الماضي، وهي تشمل أيضاً ثلاث فرق بريطانية تتميّز بأنماط موسيقية مختلفة هي "ديف ليبرد" و"روكسي ميوزيك" و"ذي زومبيز".

وافتتحت ستيفي نيكس الحفلة عبر أداء "ستاند باك" واضعة الوشاح نفسه الذي ظهرت به في النسخة المصورة الشهيرة لهذه الأغنية. وباتت المغنية البالغة 70 عاماً والتي أكملت مسيرتها الانفرادية منذ 1981 بعد "فليتوود ماك"، أول امرأة تدخل هذا المحفل مرتين.

وهي قالت للصحافيين في الكواليس إنها "فتحت الباب أمام نساء أخريات كي يقلن: أنا أستطيع الوصول".

أما مغنية البوب جانيت جاكسون البالغة 52 عاماً فقد انضمت إلى فرقة "جاكسون 5" وشقيقها مايكل الذي رفض متحف "هول أوف فايم" سحبه من قائمة أساطير موسيقى الروك رغم الاتهامات في حقّه بالاعتداء الجنسي على أطفال والتي أعيدت إلى الواجهة أخيراً بعد عرض وثائقي صادم.

ويدل ضم جانيت جاكسون على رغبة متحف "هول أوف فايم" بعدم التقوقع في مفهوم الروك بالمعنى الضيق. وهو ضمّ في السابق مغني راب وفنانين آخرين من مغني الفولك والريغي والسول وموسيقى آر أند بي.

غير أن اللافت كان رفض جانيت جاكسون الغناء خلال الحفلة، في خطوة غير معتادة عزتها وسائل إعلام أميركية إلى كون الحفلة كانت منقولة عبر شبكة "إتش بي أو" التي بثت الوثائقي "ليفينغ نيفرلاند" بشأن شقيقها مايكل جاكسون.

كذلك امتنعت "راديوهيد" عن الغناء خلال الحفلة التي غاب عنها مغني الفرقة ثوم يورك بعدما أبدى أخيراً انزعاجه من هذا النوع من التكريمات.