ثنائية ألكاسير في الوقت القاتل اقتنص صدارة البوندسليغا

جهينة نيوز

قاد الإسباني باكو ألكاسير فريقه بوروسيا دورتموند لصدارة الدوري الألماني امس السبت، بعد فوز قاتل أمام ضيفه فولفسبورغ 2-0 ضمن منافسات الجولة الـ27 من البوندسليغا.

ونجح دورتموند في اقتناص الصدارة مستفيدا من تعادل غريمه الرئيسي بايرن ميونخ مع مضيفه فرايبورغ 1-1.

وبعد أن كانت المباراة تتجه نحو التعادل السلبي حملت الدقائق الأخيرة تحولا مثيرا كان بطله ألكاسير بتسجيله أول الأهداف عند الدقيقة التسعين من ركلة حرة.

ليعود بعد أربع دقائق ضمن الوقت الإضافي بدل الضائع، ويوقع ألكاسير على ثاني الأهداف.

بهذا تصدر دورتموند جدول ترتيب البوندسليغا برصيد 64 نقطة، من 19 فوزا و6 تعادلات وخسارتين حتى الآن، وبفارق نقطتين عن بايرن ميونخ الوصيف.